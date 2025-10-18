Bodegas Protos celebra el final de la vendimia con 'La Maña'

El Norte Valladolid Sábado, 18 de octubre 2025, 23:19 Compartir

Al finalizar la vendimia, los viticultores y bodegueros de la Ribera del Duero mantienen viva la tradición de reunirse para celebrar el trabajo bien hecho, una costumbre conocida como 'La Maña'. Este año, Bodegas Protos ha querido trasladar esta experiencia a Madrid con un evento único, presidido por Carlos Villar, director general de la bodega, en el que se han presentado sus vinos de gama alta y, de manera oficial, su nuevo Carroa 2021.

El encuentro tuvo lugar en Vinology Zurbano, donde los asistentes pudieron disfrutar de un menú exclusivo diseñado para la ocasión, bajo la asesoría gastronómica de la prestigiosa chef Pepa Muñoz.

Carroa 2021: homenaje a los orígenes de la Ribera

Carroa 2021 es un vino singular que rinde homenaje al legado vitivinícola de Roa y, en especial, al papel fundamental de Anguix en la reconstrucción del viñedo de la Ribera del Duero tras la filoxera. Su vinificación combina tradición e innovación. Un vino elegante, complejo, sugerente, aterciopelado y fresco, ideal para acompañar carnes rojas, embutidos, caza, guisos y quesos semicurados.

Con este evento, Bodegas Protos reafirma su vocación de unir tradición y vanguardia, rindiendo tributo a sus raíces al tiempo que proyecta la Ribera del Duero hacia el futuro.

En lo que se refiere a Protos, del griego 'Primero', es una bodega pionera que desde 1927 se ha mantenido fiel a su lema de ser primero como una actitud de superación constante en el día a día y en todos los procesos, estando presentes en más de 100 países. Gracias a su bodega, diseñada por el prestigioso arquitecto ganador del Premio Priztker Sir Richard Rogers, se sitúa una vez más, a la vanguardia en el panorama vitivinícola y enoturístico, convirtiéndose en la bodega más visitada de la Ribera del Duero y en la primera a nivel nacional en obtener el certificado de «marca de excelencia» por Superbrands.