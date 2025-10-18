El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pepa Muñoz, chef; Pilar Oltra, CEO de Vinology, y Carlos Villar, director general de Bodegas Protos. E. N.
Publirreportaje

Bodegas Protos celebra el final de la vendimia con 'La Maña'

Esta cita reúne a viticultores y bodegueros al finalizar la vendimia y ha servido, además, para presentar su nuevo vino Carroa 2021

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:19

Al finalizar la vendimia, los viticultores y bodegueros de la Ribera del Duero mantienen viva la tradición de reunirse para celebrar el trabajo bien hecho, una costumbre conocida como 'La Maña'. Este año, Bodegas Protos ha querido trasladar esta experiencia a Madrid con un evento único, presidido por Carlos Villar, director general de la bodega, en el que se han presentado sus vinos de gama alta y, de manera oficial, su nuevo Carroa 2021.

El encuentro tuvo lugar en Vinology Zurbano, donde los asistentes pudieron disfrutar de un menú exclusivo diseñado para la ocasión, bajo la asesoría gastronómica de la prestigiosa chef Pepa Muñoz.

Carroa 2021: homenaje a los orígenes de la Ribera

Carroa 2021 es un vino singular que rinde homenaje al legado vitivinícola de Roa y, en especial, al papel fundamental de Anguix en la reconstrucción del viñedo de la Ribera del Duero tras la filoxera. Su vinificación combina tradición e innovación. Un vino elegante, complejo, sugerente, aterciopelado y fresco, ideal para acompañar carnes rojas, embutidos, caza, guisos y quesos semicurados.

Con este evento, Bodegas Protos reafirma su vocación de unir tradición y vanguardia, rindiendo tributo a sus raíces al tiempo que proyecta la Ribera del Duero hacia el futuro.

En lo que se refiere a Protos, del griego 'Primero', es una bodega pionera que desde 1927 se ha mantenido fiel a su lema de ser primero como una actitud de superación constante en el día a día y en todos los procesos, estando presentes en más de 100 países. Gracias a su bodega, diseñada por el prestigioso arquitecto ganador del Premio Priztker Sir Richard Rogers, se sitúa una vez más, a la vanguardia en el panorama vitivinícola y enoturístico, convirtiéndose en la bodega más visitada de la Ribera del Duero y en la primera a nivel nacional en obtener el certificado de «marca de excelencia» por Superbrands.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Banderas brinda por la felicidad de su hija Stella y desvela por qué eligieron Valladolid para la boda
  2. 2

    Stella del Carmen se hace esperar para su blindada boda en Valladolid
  3. 3

    Qué se puede ver en la Casa Museo de Miguel Delibes en Valladolid
  4. 4

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota Johnson
  5. 5

    El gimnasio de la antigua Lauki, una avenida y una promoción de 179 viviendas cosen Los Viveros con Valladolid
  6. 6 El reto del Valladolid aéreo: ¿eres capaz de identificar tu calle vista desde el cielo?
  7. 7

    El cierre del túnel del apeadero obliga a dar un rodeo de 1,5 kilómetros lleno de obstáculos para cruzar la vía
  8. 8

    María Vetican: «Valladolid no me parece la ciudad más pet friendly, he estado en otras que le dan mil vueltas»
  9. 9 Detenido por dar un puñetazo en la cara «sin mediar palabra» a un joven en una discoteca de Valladolid
  10. 10

    Dos identificados por agredirse mutuamente frente al albergue municipal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Bodegas Protos celebra el final de la vendimia con 'La Maña'

Bodegas Protos celebra el final de la vendimia con &#039;La Maña&#039;