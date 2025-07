Bernuy de Porreros se pone en modo fiesta de la mano de su patrón

Mónica Rico Segovia Miércoles, 23 de julio 2025, 09:21 Compartir

Durante esta semana, los vecinos de Bernuy de Porreros se ponen en modo fiesta, de la mano de su patrón, Santiago Apóstol. Y es que son momentos «de cambiar el chip, de dejar de pensar en el trabajo y otras cosas y a disfrutar», tal y como asegura el alcalde de la localidad, Adolfo Santamaría.

El primer edil invita a todos los vecinos, hijos del pueblo y quienes se quieran acercar hasta el municipio durante estos días, a disfrutar de la amplia oferta festiva organizada desde la Asociación Santiago Apóstol con la colaboración del Ayuntamiento. La agrupación se encarga durante todo el año de dinamizar la vida cultural y deportiva de Bernuy de Porreros, pero es en estas fechas cuando despliega todo su potencial, poniendo en marcha multitud de actividades, en coordinación con el Consistorio, con el fin de preparar una amplia programación para todos los públicos.

Desde la Asociación se encargan de la contratación y organización del grueso de las actividades musicales de estos días, especialmente las orquestas que llenan las noches, pero también de las actividades infantiles, donde no faltarán los hinchables o la fiesta de la espuma, iniciativas favoritas de los más pequeños. Además, se encargan de mantener algunas de las costumbres arraigadas en el municipio, como son los campeonatos de tanga en sus versiones masculina y femenina.

Pero si se trata de tradiciones, en estas fiestas de Santiago Apóstol hay que reseñar una muy especial, por el arraigo y lo que supone para los vecinos. Se trata del toque de campana tradicional, que se celebra cada tarde antes del día grande de las festividades, es decir, el 24 de julio. En esta ocasión será esta misma tarde, a las 20:40 horas, cuando, bajo la dirección del campanero Gabriel Rivera, las campanas de la iglesia dedicada al patrón, volverán a sonar como lo hacían hace décadas. El tañer de las campanas del templo también se puede escuchar en las vísperas de otras festividades en la localidad.

Peñas

La Asociación Santiago Apóstol no está sola en la organización de las fiestas, pues cuenta con la ayuda de las peñas existentes en el municipio. Dentro de la propia directiva de la agrupación hay peñistas, por lo que en estas fiestas se encuentran más unidos que nunca. La Asociación se convierte así en un punto de unión de los vecinos, especialmente durante estas fiestas, realizando varias actividades que sirven como punto de encuentro para sus socios. Entre la multitud de iniciativas, cabe destacar la paella que se celebra el domingo, y que sirve también para poner sabor a unas fiestas que en esa jornada ya tocan a su fin.

Pero hasta entonces, aún quedan muchos días y numerosas iniciativas para disfrutar. Entre las más esperadas o más especiales, el alcalde de Bernuy de Porreros no se decanta solo por una, sino que lo deja al gusto de cada uno. Detalla que es posible que para los más pequeños, las favoritas sean la fiesta de la espuma y los hinchables, mientras que otros optan por las orquestas nocturnas y en algunos casos prefieren la música de las charangas, que se vive más por el día. «Hay diversidad» en los gustos de los vecinos, pero también en la programación, que se ha elaborado «para todos los gustos y todas las edades, para que no se aburra nadie, que todo el mundo tenga interés por algo». Y es que estas fiestas, no solo son un punto de encuentro para los vecinos de Bernuy, sus familias y los hijos del pueblo que regresan estos días, sino también de otros puntos de la provincia, e incluso de Segovia capital. «Nos juntamos todos a disfrutar, que de eso se trata, que disfrutemos todos», afirma el alcalde, que espera que las fiestas se desarrollen con tranquilidad y alegría, sin altercados y «que la gente controle», aconsejando especialmente que aquellos que tengan que ponerse al volante, no beban alcohol, con el fin de que «no suceda nada importante», más allá de la diversión.

Programa

Jueves, 24 de julio

12:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00h Parque infantil acuático. Frontón. Al finalizar, fiesta de espuma de colores.

13:30 a 16:30 h. Charanga Gurugú. Bar Acueducto.

16:30 a 20:30 h. Tardeo Dj Dari. plaza Mayor.

19:00 h. Tanga masculina. Frontón.

20:40 h. Toques tradicionales de campañas. Dirigido por Gabriel Rivera Blanco. Iglesia de Santiago.

00:30 h. Macrodiscomóvil Adrenalina. Frontón viejo.

Viernes, 25 de julio

11:00 h. Dianas y pasacalles. En las calles céntricas.

12:30 h. Misa en honor a Santiago Apóstol.

13:30 h. Refresco a cargo del Ayuntamiento. Parque del Juncar.

17:30 a 19:00 y 19:15 a 20:15 h. Actividades infantiles con Tamara Art. Figuras con neón. En el salón. En el primer turno niños de 7 a 14 años. En el segundo, niños de 3 a 6 años, acompañados de un adulto.

20:30 a 21:30 h. Actuación Clan Mekeihan con la obra Clan Makeihan, Country Americano Trepidante. Plaza Mayor.

00:30 h. Orquesta Voltaje. Frontón.

Sábado, 26 de julio

12:00 h. Concurso de dibujo infantil.

12:30 h. Misa de difuntos. Iglesia de Santiago Apóstol.

13:30 a 16:30 h. Charanga Chicuelina. Bar Comienzo en el bar La Cija, después se bajará al parque del Juncar.

16:30 a 19:30 h. Gran Prix, a partir de 7 años. Parque del Juncar.

19:00 h. Tanga femenina. Frontón.

01:00 h. Orquesta Top Líder. Frontón viejo.

A continuación Dj Dari y Dj Gonch.

Domingo, 27 de julio

13:15 h. Santa Misa. Iglesia de Santiago Apóstol.

14:45 h. Comida socios paella. Parque del Juncar. Recogida de mesas y sillas a partir de las 12:30 horas.

16:30 a 20:30 h. Sport Zone. Juegos deportivos para todas las edades. Parque del Juncar.

20:30 h. Entrega de premios en el parque del Juncar.

20:45 h. Grupo Amón. Parque del Juncar.