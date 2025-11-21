Avances a 31 de diciembre de 2024 en la ejecución del Programa de Desarrollo Rural 2014-2022 de Castilla y León

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:02 Compartir

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla y León ha supuesto a 31 de diciembre de 2024 una ejecución de más de 1.914 millones de euros de Gasto Público Total, apoyando inversiones en el sector agrario, ganadero, forestal, a las industrias agroalimentarias, a la modernización de regadíos y en general, al territorio rural de Castilla y León.

La ejecución del PDR de Castilla y León ascendió en el año 2024 a 184 millones de euros de Gasto Público Total y 114 millones de euros de FEADER, tal y como se recoge en el Informe Anual de Ejecución de 2024.

Teniendo en consideración los datos nacionales, el porcentaje de FEADER ejecutado del PDR de CYL, es superior a la media de todos los programas de desarrollo rural de España.

Tras el cierre del ejercicio 2024, el PDR de Castilla y León tiene una tasa de ejecución FEADER de 90,24%, de acuerdo con el Informe de Ejecución Anual 2024. En el contexto de convivir con el PEPAC y con tensiones de los mercados aún presentes, el PDR ha mantenido un ritmo sostenido de implementación, con una trayectoria anual que culmina en 184 M€ de gasto en 2024.

Cuantitativamente la ejecución de actividades a 31 de diciembre de 2024, se han logrado importantes avances en distintos ámbitos del medio rural de la región. En el sector agrario, se ha apoyado a la modernización de 4.494 explotaciones agrarias distribuidas en todo el territorio y la incorporación al sector de 5.223 jóvenes al sector agrario desde el año 2014, en un total de 1.547 municipios de la Comunidad. Del mismo modo, el PDR está apoyando la inversión productiva en las industrias agroalimentarias, siendo 207 industrias apoyadas en materia de transformación, comercialización y/o desarrollo de productos. Además, a través de LEADER se han creado 2.294 puestos de trabajo (44% mujeres y 56% hombres), apoyándose económicamente 3.494 proyectos y facilitando el desarrollo de 27 proyectos en colaboración. En la medida de agricultura ecológica, el PDR ha apoyado a 1.275 beneficiarios siendo 65.484 has acogidas ya a esta modalidad en el marco del Programa.

Desde el punto de vista de la formación, en el marco del PDR se han desarrollado 1.776 cursos en los que han participado 45.623 agricultores y ganaderos, además de realizarse 224 jornadas de demostración orientadas a exponer avances que permitan mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias de Castilla y León.

En la medida de asesoramiento se han llevado a cabo 6 campañas de asesoramiento específico con un total de 35.233 asesoramientos, que incluye visita a la propia explotación.

En cuanto al apoyo a las infraestructuras agrarias, en el marco del PDR se ha modernizado un total de 49.877 ha. de regadío, se ha impulsado el desarrollo de 22.386 nuevas hectáreas de regadío y 388.564 ha. de concentración parcelaria.

En el ámbito forestal, son 20.676 ha. y 2.341 beneficiarios de las ayudas a la forestación desde el año 2014 y se han ejecutado actuaciones de prevención y restauración en 179.442 ha., apoyándose además la elaboración de nuevos planes de gestión forestal en 349.180 ha.

Además, se han subvencionado proyectos a través de los Grupos de Acción Local (GAL) permitiendo financiar un total de 3.494 proyectos desde el inicio del Programa.

Finalmente, cabe resaltar el papel protagonista de Castilla y León en la implementación del Instrumento Financiero, que proporciona a los beneficiarios préstamos garantizados con el objeto de paliar las dificultades de acceso a financiación para las inversiones de modernización en las explotaciones agrarias, para la incorporación de jóvenes y para la realización de inversiones en industrias agroalimentarias y forestales. Hasta 31 de diciembre de 2024, en la Comunidad se habían formalizado un total de 1.165 préstamos bajo esta modalidad, por un importe de aproximadamente 187 millones de euros y una inversión movilizada total de 234,7 millones de euros.

Un aspecto relevante que destacar es que el Programa de Desarrollo Rural principalmente está desarrollándose (71,74%) en municipios de menos de 1.000 habitantes y en el 10,06% de los casos, en municipios entre 1.000 y 2.000 habitantes.

Toda la información sobre el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León se encuentra disponible en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León: https:// agriculturaganaderia.jcyl. es/web/es/desarrollo-rural/ programa-desarrollo-rural-2014-2022.html