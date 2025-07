«Los autónomos son los que más sufren los vaivenes de nuestra actividad»

Andrea Díez Segovia Jueves, 10 de julio 2025, 08:16 Compartir

San Cristóbal, ilumina mi camino y protégeme en la carretera» es una de las populares oraciones dirigidas al patrón de los conductores que, el próximo 12 de julio, celebra su festividad. La Agrupación Segoviana de Empresarios de Transportes, Asetra, ha organizado para esta jornada un encuentro de convivencia que para el presidente de la entidad, Ángel Esteban, se traduce en «el día más grande del año con respecto a nuestra actividad porque es nuestro patrón».

–Son más de 40 años organizando estos festejos, ¿qué deparará esta jornada?

–Para el sábado día 12 hemos organizado una celebración por todo lo alto. En el centro de transporte, donde estamos ubicados, se convoca una pasarela de vehículos engalanados en la que llegan a participar más de 200 vehículos. No importa el tipo de vehículo que desfile, pero suelen adornarse las cabezas tractora cuando se las libera del semirremolque, con ramos, flores y pancartas. Vienen desde la zona del polígono de Hontoria, entran por el centro de transportes y a su paso se bendicen. Durante el recorrido, el jurado toma notas y fotos para la deliberación final. La celebración de San Cristóbal es un momento muy bonito y especial para nosotros. Además, tendremos una comida de hermandad y la entrega de los premios 'Juan Antonio de la Calle Fernández', que recibe este nombre en honor de toda una institución, una persona que fue presidente de Asetra.

–¿Cómo describiría la situación actual del sector del transporte en Segovia?

–El transporte es una actividad muy dinámica. Ahora estamos en un momento de mayor estabilidad, tenemos el combustible más estable, pero tenemos muchas reivindicaciones por delante. Necesitamos que se constituyan unas áreas de descanso vigiladas y seguras, una petición que es a nivel nacional. Vivimos una situación de robos y agresiones en las áreas de descanso constantes. Esta situación nos preocupa. Por otro lado, se genera una situación de riesgo en el vial interpolígono entre peatones, ciclistas, coches, camiones… hace poco lo hablamos con el Ayuntamiento para trasladarles nuestro deseo de que se acometan obras de ampliación, ensanchamiento de este vial. Además, con el peaje de la AP6, estamos en clara desventaja con otras provincias porque tenemos una carga por cercanía a Madrid y necesariamente, tenemos que pasar por el peaje. En la subida del puerto, hace unos meses tuvimos el problema del socavón de San Rafael.

–Ocupa la presidencia de Asetra desde el pasado 26 de abril. ¿Cuál es su percepción sobre la evolución del sector?

–En la Junta directiva llevo veinticinco años. El del transporte es un sector muy cambiante y sujeto a mucha normativa, a veces las europeas chocan de alguna forma con las nacionales. Reclamamos que haya una armonización regulatoria para que haya una guía en la que nos fijemos todos. Como toda actividad, si echamos la vista atrás, ha habido mucha evolución. Uno de los aspectos revolucionarios ha sido la digitalización.

–¿Se han adaptado bien a los cambios tecnológicos?

–La digitalización no es solo de vehículos sino también de sistemas informáticos. Estamos trabajando de una forma que no tiene nada que ver con la de hace unos años atrás. Y en este sentido, la formación es otra cuestión importante porque a los conductores hay que formarles en función de su especialidad y actividad, no es lo mismo el transporte de mercancías peligrosas que animales vivos.

– ¿Se mantiene la demanda de personal profesionalizado?

–Independientemente de que esta no es solo una carencia de nuestro sector, a la cualificación y la falta de personal se suma la ausencia de relevo generacional. Tenemos mucho que trabajar en nuestro sector para hacerlo más atractivo y que se incorpore gente nueva. La media de edad de los conductores actuales ronda los cincuenta años y ahí tenemos un reto importante las empresas para conseguir que la gente se acerque para ilusionarles.

–¿En qué punto se encuentra la colaboración entre Asetra y las distintas administraciones?

–Tenemos contacto con todas las administraciones. Hay una comunicación prácticamente permanente y de diálogo, dependiendo de las competencias de cada administración.

–¿Cómo se trabaja para defender los intereses de sus asociados?

–En la asociación tenemos prácticamente integradas el 90% de las empresas conformadas en la provincia y en la capital. Aproximadamente, serán unas 380 empresas y autopatronos, autónomos que tienen su propio conductor, que representan algo más del 50%. Creo que desarrollan una labor social en nuestro sistema que no está reconocido como tiene que ser. Son a ellos, a los autónomos, a quienes tenemos que darles mucha cobertura y seguridad, son los que más sufren los vaivenes de nuestra actividad.

