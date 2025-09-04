Ampudia se llena para honrar a la patrona de Tierra de Campos

Lara Arias Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:54 Compartir

Ampudia da el pistoletazo de salida al inicio de sus esperadas y ansiadas fiestas patronales en honor a la Virgen de Alconada. Una cita que cada septiembre congrega a vecinos y visitantes en torno a la devoción, la música y la tradición. El alcalde, José Luis Gil, explica que «son las fiestas de nuestra patrona, la Virgen de Alconada. El día central es el 8 de septiembre, pero este año empezamos desde el 5 y alargamos hasta el día 9».

Aunque el día grande será el 8, con la romería hasta el santuario situado a tres kilómetros del pueblo, la programación arrancó ya el 4 de septiembre con una Holly Run, una carrera de colores que sirvió de aperitivo festivo. «Este año no nos cabía en el programa desde el día 5, así que hemos tenido que colocarla el 4. Es una de las novedades del programa de este año», apunta Gil.

El epicentro de las fiestas es la romería del 8 de septiembre, que cada año atrae a fieles de toda la comarca y también de Valladolid. «Cuando yo era niño venían hasta cinco autobuses de Valladolid para la romería. Hoy hay más medios de transporte, pero sigue existiendo una gran devoción en toda la zona. La Virgen de Alconada es considerada la patrona de Tierra de Campos», recuerda el alcalde.

La relación con la capital vallisoletana se mantiene viva. «Conozco a tres personas que viven en Valladolid y que vienen dos o tres veces al año al monasterio de la Virgen de Alconada, traen flores y hacen una visita», comenta Gil. Además, no faltan quienes llegan a pie desde pueblos como Pedraza de Campos, Mazariegos o Dueñas.

Otro de los grandes atractivos de las fiestas son los actos taurinos. La localidad contará con tres días de suelta de vaquillas, uno de ellos en horario nocturno gracias a la reciente instalación de luz en la plaza. «Hemos atrasado un poco la suelta porque ahora la plaza está iluminada y así la gente llega más descansada y participa más», señala Gil.

Ampudia presume además de una larga tradición taurina. «Siempre ha habido sueltas de vaquillas. La plaza de toros que tenemos ahora se construyó precisamente, porque las plazas portátiles eran muy caras. De hecho, en su día llegaron a celebrarse novilladas y recuerdo de niño, que vino Esplá como novillero. Hoy podemos decir que somos un pueblo taurino porque, de las dos plazas estables que hay en Palencia, una está aquí, en Ampudia», destaca el regidor.

La villa acoge también la final de la Escuela Taurina de Palencia, un certamen que se ha consolidado en el calendario. «El ganador de Ampudia torea después en la Feria Chica de Palencia. El primer vencedor ya ha tomado la alternativa y ahora vive en la capital», apunta.

Las verbenas son otro de los platos fuertes. Cada noche, la plaza mayor se llena para disfrutar de orquestas y grupos de renombre. «Aquí la gente participa y llena la plaza en todo momento. Las verbenas son un momento muy importante porque la gente baila, se divierte y ahora, además, los grupos convierten cada actuación en un espectáculo», asegura Gil.

A lo largo del día no faltan los vermús musicales en bares, charangas, juegos populares, tirada al plato o competiciones como el campeonato de mus. El programa se completa con actividades infantiles, hinchables, chocolatadas y la tradicional paellada popular del día 9, que reúne a unas 600 personas.

Las peñas son otro pilar fundamental. En Ampudia hay cerca de 40, un número muy elevado si se tiene en cuenta que el pueblo no llega a 600 habitantes. «Las peñas son importantísimas. Desde el Ayuntamiento cedemos cada año diez casetas para que puedan instalarse porque no hay locales suficientes. Dan mucha alegría, colaboran en todo lo que se les pide y hasta organizan desayunos después de las verbenas. Sin ellas, las fiestas no serían lo mismo», reconoce.

Fiestas que evolucionan

Gil también reflexiona sobre cómo han cambiado las costumbres festivas con el paso de los años. «Antes, cuando eras joven, no volvías a casa en los tres o cuatro días que duraban las fiestas. Hoy la gente vive más el ambiente de las peñas, pero eso no significa que se divierta menos. Simplemente ha cambiado la forma de disfrutar», explica.

Lo que no cambia es la ilusión colectiva en torno a la patrona. «Cuando el monasterio se incendió lo pasamos muy mal, pero el pueblo respondió con grandes aportaciones y hoy podemos sentirnos orgullosos de tenerlo de nuevo en pie. La Virgen de Alconada es muy importante, dentro y fuera de Ampudia», subraya Gil.

De cara a esta edición, el alcalde pide que el tiempo acompañe. «Más que esperar, lo que deseamos es que haga bueno. Si la temperatura es agradable, la gente se queda más en la calle, participa más y la fiesta luce mucho más. Y, sobre todo, queremos que todos se diviertan con respeto, porque son cuatro días intensos que hay que aprovechar».

PROGRAMA

Viernes, 5 de septiembre:

18:00 h. Pregón a cargo de Álvaro Gutiérrez Marcos, entrega de pañuelos y chupinazo. Recorrido de peñas acompañados de la charanga Los Duendes. Al finalizar, una rica hamburguesa en la carpa (hasta agotar existencias).

19:30 h. Novena en honor a Nuestra Señora la Virgen de Alconada.

00:00 h. Orquesta Marsella.

04:30 h. Desayuno.

05:00 h. Discomóvil en el campo de fútbol con DJ SERX.

Sábado, 6 de septiembre:

11:00 h. Campeonato de tanga.

12:00 h. Juegos populares.

14:00 h. Vermú musical con el grupo Molly Monkers.

16:30 h. Campeonato de mus rápido en la carpa.

17:00 h. Parque hinchable (para niños y adultos) 'City land'. Chocolate al terminar.

19:30 h. Novena.

20:30 h. Suelta de vaquillas en la plaza toros. Al finalizar, recorrido por las peñas acompañados de la charanga Los Duendes.

21:30 h. Concierto María del Alba.

00:00 h. Orquesta Malasia.

04:30 h. Desayuno.

05:00 h. Discomóvil con el DJ Pedro Sarmiento.

Domingo, 7 de septiembre:

08:00 h. Pasacalles con la charanga Los Duendes.

11:00 h. Tirada al plato.

12:30 h. Encierro ecológico en la calle Corredera, seguido de fiesta de la espuma.

14:00 h. Vermú con DJ Paco.

19:00 h. Novena.

19:00-21:0 h. Hinchables.

20:00 h. Ofrenda floral a Nuestra Señora la Virgen de Alconada y posterior danza a la Virgen.

21:00 h. Concierto Sara Bureba.

22:00 h. Suelta de vaquillas.

00:00 h. Orquesta Malibu Show.

04:30 h. Desayuno.

05:00 h. Discomóvil en el campo de fútbol a cargo del DJ local Alberto Bodega.

Lunes, 8 de septiembre:

8:30 a 10:30 h. Eucaristías en el Santuario de Nuestra Señora la Virgen de Alconada.

10:00 h. Alegres dianas y pasacalles.

12:30 h. Romería en honor a Nuestra Señora la Virgen de Alconada, misa solemne, procesión y danza a cargo del Grupo de Paloteo y Danza Villa de Ampudia.

19:00 h. Suelta de vaquillas en la plaza de toros, al finalizar, recorrido por las peñas de la localidad acompañados por la charanga Los Duendes.

19:00-21:00 h. Hinchables.

21:30 h. Concierto de Fran Pahino en la carpa.

23:59 h. Fuegos artificiales en las inmediaciones del castillo.

00:15 h. Orquesta La Resistencia.

04:30 h. Desayuno.

Martes, 9 de septiembre:

13:30 h. Vermú musical con el grupo Wateke en la carpa.

15:00 h. Paellada popular en la carpa. A continuación, bingo.

18:30 h. Juegos para todas las edades en la carpa.

19:00-21:00 h. Hinchables.

21:30 h. Cenamos unos ricos bocadillos (hasta agotar existencias).

23:00 h. Orquesta Flamingo.

03:00 h. Traca de fin de fiestas.