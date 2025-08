Almuenza Folk, una cita cultural de referencia en la región

Lara Arias Miércoles, 6 de agosto 2025, 11:14 Compartir

Hornillos de Cerrato se prepara para acoger una nueva edición de su ya consolidado Festival Almuenza Folk, una cita que va mucho más allá de lo musical. Del 8 al 10 de agosto, el municipio se llenará de melodías tradicionales, cultura y emoción en un evento que nació del recuerdo y ha sabido transformarse en una propuesta cultural de referencia en la región.

Luis Ángel Pérez Marcos, uno de los organizadores y miembro de la asociación responsable del festival, explica el origen del evento con una mezcla de orgullo y emoción: «Todo surgió hace 28 años, cuando uno de los componentes de nuestro grupo de música folk falleció en un accidente. Su nombre era Alfonso Pérez Marcos, y era una persona muy querida en el pueblo y un gran amante de la música. Decidimos rendirle homenaje con un concierto, y lo que empezó como un tributo se convirtió en tradición».

Desde entonces, el festival se celebra en el pabellón municipal que hoy lleva el nombre de Alfonso, como recuerdo permanente de su legado. Lo que comenzó como un acto de memoria ha evolucionado en un evento cultural que busca promover y divulgar la música de raíz, tanto de España como del extranjero. De hecho, en ediciones pasadas han llegado a contar con grupos internacionales, ampliando su alcance y enriqueciendo la propuesta con sonidos y tradiciones de otros rincones del mundo.

«El objetivo va más allá de los conciertos», cuenta Luis Ángel. «Queremos poner en valor las diferentes formas de cultura musical que existen, mostrando las similitudes y diferencias entre regiones. Al final, la música tradicional nos une más de lo que nos separa» apunta.

Este año, la programación sigue la línea habitual, fiel a su esencia. No habrá grandes novedades, pero sí una cuidada selección de grupos que representan diversas sensibilidades dentro del folk. El festival abrirá el viernes con la actuación del grupo anfitrión, Viejo Castillo. Esa misma noche, desde Madrid, llegará Ursaria, una formación joven que reivindica el folclore popular madrileño con un estilo muy personal.

De Murcia a León

El sábado será el turno de Malvariche, una veterana banda murciana con más de cuatro décadas de trayectoria, reconocida como referente en su comunidad autónoma. Y el domingo cerrará el grupo leonés Prieto Picado, que aportará una visión más contemporánea del folk, con un enfoque más alternativo.

En cuanto al público, el festival ha conseguido fidelizar a una audiencia que año tras año acude a la cita. «Tenemos gente de todas las edades, sobre todo de mediana edad en adelante. Los jóvenes a veces son más difíciles de atraer, aunque todo depende del grupo que actúe. Si tiene un nombre conocido, el público se amplía», apunta el organizador. La entrada, como siempre, es gratuita, lo que facilita el acceso a todos los asistentes y refuerza el carácter popular del evento.

Las actuaciones darán comienzo a las 20:00 horas.

Semana Cultural

Aunque en alguna ocasión han intentado complementar los conciertos con actividades paralelas, Luis Ángel reconoce que no es fácil implicar a un público tan reducido como el de un pequeño pueblo. Por eso, han optado por centrarse en la música. No obstante, la programación cultural de Hornillos no se limita al fin de semana del folk.

La Semana Cultural de Hornillos de Cerrato, organizada por la veterana Asociación Cultural Viejo Castillo —que este año celebra su 41º aniversario—, es uno de los momentos más esperados del verano. Este año se celebrará del 11 al 17 de agosto y, como siempre, incluirá una amplia programación para todas las edades, con actividades pensadas tanto para los más pequeños como para la gente mayor. La cita arranca con distintos torneos de bicicleta y de parchís y, como novedad, este año se incluye una exposición con ejemplares históricos de la primera publicación local, editada en los años 60 por el párroco don Abilio y Euticio de Manuel, un auténtico hallazgo recuperado con esfuerzo por la asociación.

«Entre los eventos más destacados se encuentra la tradicional cena asturiana del sábado noche, en la que se reúnen más de 200 personas en un ambiente de convivencia y celebración, seguida de música en directo y disco móvil», apunta Irene Antolín, presidenta de la Asociación Cultural Viejo Castillo. También hay propuestas culturales como una exposición de instrumentos tradicionales, una charla-coloquio con arqueólogos sobre las minas del entorno o una marcha nocturna con visita guiada a las cuevas, donde se podrán ver minerales bajo luz ultravioleta. No faltan los juegos populares, el torneo de pádel, actividades gastronómicas como paellas o cenas con pizza, ni propuestas originales como la carrera de disfraces hinchables. Y como colofón festivo, el concurso 'Tu cara me suena HDC', que este año celebra su segunda edición con gran participación local y un «nivel artístico sorprendente», manifiesta la presidenta. Todo ello, impulsado por el trabajo voluntario de la Junta Directiva y con la colaboración del Ayuntamiento y los vecinos, en una muestra de que la cultura es el mejor motor para mantener vivo el pueblo.

«Cada día hay algo», comentan desde la organización. «La idea es ofrecer propuestas que mantengan el pueblo vivo y animado también entre semana, sobre todo ahora que en verano hay más gente», apunta Irene Antolín.

La Semana Cultural será la continuación a un perfecto Festival Almuenza Folk. Juntas, consiguen que Hornillos respire cultura durante toda la primera quincena de agosto.