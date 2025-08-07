Más de 580 empresas promueven el empleo inclusivo en Castilla y León

El Norte Jueves, 7 de agosto 2025, 22:17 Compartir

Cada vez son más las empresas que se implican activamente en la construcción de un mercado laboral más inclusivo. En el primer semestre de 2025, un total de 588 empresas de Castilla y León han colaborado con el programa Incorpora de la Fundación 'la Caixa', facilitando 1.416 inserciones laborales de personas en situación de vulnerabilidad y fomentando entornos de trabajo más diversos y equitativos. En el caso de Valladolid, colaboran con el programa 138 empresas que han promovido 363 inserciones laborales mientras que en el conjunto de España, se han registrado 21.003 inserciones con la implicación de 9.633 empresas.

Desde su creación en 2006, Incorpora ha consolidado un modelo de alianza entre las empresas y las entidades sociales que permite ofrecer oportunidades reales a las personas con mayores dificultades para acceder a un empleo: personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, personas de origen migrante, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años o personas privadas de libertad.

«Cuando una persona consigue un empleo no solo accede a unos ingresos estables, también cambia la forma en que se ve a sí misma. El trabajo promueve la autonomía, impulsa el desarrollo personal y las relaciones sociales, y refuerza la autoestima. Detrás de cada inserción hay una historia de superación que nos recuerda que todos merecemos una oportunidad. Por eso, las empresas que apuestan por la inclusión se convierten en un agente clave del progreso social», explica el subdirector general de la Fundación 'la Caixa', Marc Simón.

El programa Incorpora de la Fundación 'la Caixa' facilita la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad a través de una red de colaboración entre entidades sociales y empresas. Además de conectar a personas con ofertas de empleo, el programa promueve una cultura de la contratación inclusiva y fortalece los vínculos entre el tejido social y el empresarial.

Al implicar activamente al mundo empresarial en la inclusión sociolaboral, Incorpora contribuye a reducir desigualdades y a construir una sociedad más cohesionada y resiliente.

Economía más justa

Las empresas participantes reconocen que apostar por el talento diverso no solo mejora el clima laboral, sino que también refuerza su compromiso social y contribuye a una economía más justa y sostenible.

Desde su creación han confiado en Incorpora más de 92.000 empresas contratantes en España pertenecientes a sectores como la hostelería, el comercio, la logística, la limpieza, el transporte o la atención sociosanitaria.

La integración laboral es posible, igualmente, gracias al trabajo en red de los 1.032 técnicos de Incorpora, que diseñan itinerarios personalizados de inserción adaptados a cada persona.