Un fin de semana cargado de Jazz, el flamenco de Antonio Rey y el musical 'Dancing Queen'

Este fin de semana Valladolid se prepara para acoger varias propuestas musicales entre los grandes planes. Primeramente con un poco de Jazz traído desde Cuba, ... pasando por el flamenco del famoso Antonio Rey y acabando con teatro acompañado de melodía con 'Dancing Queen', emulando a la película 'Mamma Mia'.

'Alma en Cuba'

Bajo la obra 'Alma en Cuba', Ariel Brínguez (saxofonista) e Iván Melón Lewis (pianista), ganador de un Latin GRAMMY en 2021 por mejor álbum de Jazz, deleitarán con su ritmo cubano a todos los asistentes. Una música que hace alusión a la escuchada en las calles de La Habana años atrás, mezclando música popular y de concierto.

Un encuentro con pasado, presente y futuro que pone de relieve el Danzón, la Contradanza, el Son Montuno, el Jazz y la Música Clásica europea para construir el camino. Esta cita tendrá lugar en la Sala Borja el viernes 19 de septiembre a las 20.30 horas y tiene un coste de 20 euros.

Concierto de Antonio Rey

Cambiando de estilo y bajo su espectáculo 'Historias de un flamenco', Antonio Rey, ganador del Latin GRAMMY en dos ocasiones, dará un recital de guitarra española. Un concierto que recordará el legado de Paco de Lucía y Vicente Amigo.

Además, en su obra ofrecerá composiciones originales y adaptaciones de clásicos, ensalzando el arte puro. El evento tendrá lugar en el Teatro Zorrilla el sábado 20 de septiembre a las 20.30 horas y tiene un coste que va desde los 30 hasta los 45 euros.

Musical 'Dancing Queen'

De la pantalla al teatro 'Dancing Queen', es una obra musical que cuenta la historia de Sophie, una joven que está a punto de casarse en a idílica isla griega de Kalokairi, y que invita a tres hombres que podrían ser su padre sin saber quien es el verdadero. Así a lo largo del espectáculo se escucharán las canciones de ABBA traducidas al español.

Este show mezcla momentos cómicos, con ternura; pasando por risa, drama y nostalgia a través de la música. Esta cita tendrá lugar en el Teatro Zorrilla el domingo 21 de septiembre a las 19.00 horas y tiene un coste que va desde los 12 hasta los 15 euros.