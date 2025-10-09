Las bandas sonoras de Disney y Enio Morricone, una exposición de los Reyes Católicos y teatro este fin de semana

Ya vislumbra un nuevo fin de semana en Valladolid lleno de actividades culturales muy variadas y para todos los públicos. Con bandas sonoras de películas ... Disney y Enio Morricone, pasando por una exposición de los Reyes Católicos en conmemoración al 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y acabando con teatro.

AURUM: El legado de los cuentos

Bajo la luz de las velas y en un entorno mágico para pequeños y mayores, surge 'AURUM: El legado de los cuentos'. Este espectáculo sirve de espacio para representar las bandas sonoras de muchas de las películas del universo Disney del pasado y de la actualidad.

El programa completo ofrece la música de doce largometrajes: 'El Rey León', 'Aladdín', 'Pocahontas', 'La sirenita', 'La bella y la bestia', 'Vaiana', 'Mulán', 'Frozen', 'Toy Story', 'Tarzán', 'El libro de la selva' y 'Coco'.

Este show tendrá lugar el próximo viernes 10 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Zorrilla. El precio de las entradas oscila entre los 15 euros en zona de visibilidad reducida y hasta los 35 euros en patio de butacas en las primeras filas.

'El matrimonio que cambió el mundo. Boda Reyes Católicos'

Con motivo del Día de la Hispanidad, Valladolid celebra el 556 aniversario de la boda entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón que se celebró en la ciudad. Este enlace que se celebró de manera clandestina supone uno de los hitos más trascendentales de la época.

Por ello, la Casa de Zorrilla acoge, de manera gratuita, la exposición 'El matrimonio que cambió el mundo. Boda Reyes Católicos, 19/10/1469, Valladolid'. Esta muestra contempla un recorrido por la ceremonia y los lugares de Valladolid que presenciaron el histórico enlace, pero también una mirada contextual que permite comprender la compleja situación política en la que se desarrolló y profundizar en los acuerdos derivados de este matrimonio y su huella en la historia.

La exposición tiene un horario de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y ya el domingo concluirá en horario de mañana únicamente de 10:00 a 14:00.

'Pero no se lo digas'

Y ya el domingo en el Teatro Zorrilla y a partir de las 19:00 horas, la sala acogerá 'Pero no se lo digas', una obra con ritmo vertiginosa y que buscará desatar la carcajada del espectador a través de un matrimonio (Laura y Paco), que tratarán de consolar a su amigo (Ramón) quién ha sufrido una ruptura amorosa. Las entradas para este show tendrán un coste de 24 euros.

'Morricone y 100 años de cine'

También el domingo, en este caso en el Auditorio Miguel Delibes a las 19:00 horas, se celebra el concierto 'Morricone y 100 años de cine', en honor al compositor y director de orquesta italiano. Este espectáculo lo llevará a cabo la Royal Film Concert Orchestra, y contará con las bandas sonoras de grandes películas de todos los tiempos como: 'Cinema Paradiso', 'El bueno, el feo y el malo', 'Titanic' y 'Casablanca' entre otras.

El coste de las entradas oscila entre lo 36 euros en fila de palco, palco de galería y palco de escenario y 57 euros en patio de butacas.