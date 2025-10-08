«Llevar versiones 'vintage' también aporta un sello»
El cuarteto vallisoletano celebra su décimo aniversario este jueves en el Teatro Cervantes
Roberto Terne
Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:48
Desde hace diez años, Cover Club protagonizan un viaje musical basado en la transformación en clave 'vintage' de éxitos del pop y del rock surgidos ... desde la segunda mitad del siglo pasado hasta hoy. En clave de jazz, swing o blues, el espectador se puede encontrar el repertorio de A-ha, Guns N´Roses, Michael Jackson o los mismísimos Beatles. Susana Pérez (voz), Cesar Díez (contrabajo), David Manso (guitarra) y Antolín Olea (batería) son sus integrantes, todos ellos conocidos y respetados en el ámbito local y también nacional debido a sus interacciones con infinidad de artistas. Este jueves, la formación soplará sus primeras diez velas en el Teatro Cervantes y lo harán acompañados de un buen número de colaboradores.
–Transforman temas, no solo los interpretan. ¿Cuánto espacio hay para la creatividad a la hora de adaptar a swing un clásico de los 80 como 'Take on me'?
–Exacto. No hacemos versiones tal cual. Lo que hacemos es retorcer, dar una vuelta a las canciones siguiendo la idea de formaciones que en su momento se volvieron virales como Postmodern Jukebox. Llevar a lo 'vintage' este tipo de éxitos más cercanos a nuestra época contribuye a hacer el trabajo como también algo tuyo ya que hay mucho arreglo musical. Los cuatro miembros del grupo nos conocemos de hace muchos años y nos vemos en otros proyectos musicales… eso también ayuda a entender a donde queremos llevar este tipo de versiones.
–¿Se han llevado alguna sorpresa con la transformación de algún clásico en especial?
–Sí. Hemos logrado cosas curiosas a la hora de, por ejemplo, mezclar por ejemplo 'Come Together' de The Beatles con 'So What' de Miles Davies… son dos temas que encajan super bien. También 'Sweet Chil o´mine' de Guns N'Roses en clave country… También nos llevamos una sorpresa con un tema clásico del pop italiano que una vez nos pidieron y que es 'Un'avventura' de Lucio Battisti.
–Anuncian invitados especiales. ¿Nos puede adelantar nombres?
–Sí porque ya los hemos presentado en las redes sociales (risas) Es gente que, de una manera u otra, han pasado por el grupo en algún momento. Rocío Torío, Laura Robles, Amaia Arnáix, Fernando 'Su', David de la Plaza, Lola Eiffel y tendremos una pincelada de elegancia a través de la figura de Martín Luna (risas). También contamos con los vientos de Alberto García y de César Tejero que colaboran con nosotros en un proyecto navideño que se llama Cover Christmas.
–¿Tienen previsto embarcarse en algún nuevo proyecto, versiones, formatos…?
–Siempre estamos adaptando y pensando ideas. Normalmente conservamos en el repertorio las versiones que mejor se mantienen… También tenemos otros formatos y adaptaciones. Nunca se sabe lo que pasará en los siguientes diez años.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión