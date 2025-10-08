El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cover Club.
David Manso Guitarrista de Cover Club

«Llevar versiones 'vintage' también aporta un sello»

El cuarteto vallisoletano celebra su décimo aniversario este jueves en el Teatro Cervantes

Roberto Terne

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:48

Comenta

Desde hace diez años, Cover Club protagonizan un viaje musical basado en la transformación en clave 'vintage' de éxitos del pop y del rock surgidos ... desde la segunda mitad del siglo pasado hasta hoy. En clave de jazz, swing o blues, el espectador se puede encontrar el repertorio de A-ha, Guns N´Roses, Michael Jackson o los mismísimos Beatles. Susana Pérez (voz), Cesar Díez (contrabajo), David Manso (guitarra) y Antolín Olea (batería) son sus integrantes, todos ellos conocidos y respetados en el ámbito local y también nacional debido a sus interacciones con infinidad de artistas. Este jueves, la formación soplará sus primeras diez velas en el Teatro Cervantes y lo harán acompañados de un buen número de colaboradores.

