«Llevar versiones 'vintage' también aporta un sello»

Desde hace diez años, Cover Club protagonizan un viaje musical basado en la transformación en clave 'vintage' de éxitos del pop y del rock surgidos ... desde la segunda mitad del siglo pasado hasta hoy. En clave de jazz, swing o blues, el espectador se puede encontrar el repertorio de A-ha, Guns N´Roses, Michael Jackson o los mismísimos Beatles. Susana Pérez (voz), Cesar Díez (contrabajo), David Manso (guitarra) y Antolín Olea (batería) son sus integrantes, todos ellos conocidos y respetados en el ámbito local y también nacional debido a sus interacciones con infinidad de artistas. Este jueves, la formación soplará sus primeras diez velas en el Teatro Cervantes y lo harán acompañados de un buen número de colaboradores.

–Transforman temas, no solo los interpretan. ¿Cuánto espacio hay para la creatividad a la hora de adaptar a swing un clásico de los 80 como 'Take on me'?

–Exacto. No hacemos versiones tal cual. Lo que hacemos es retorcer, dar una vuelta a las canciones siguiendo la idea de formaciones que en su momento se volvieron virales como Postmodern Jukebox. Llevar a lo 'vintage' este tipo de éxitos más cercanos a nuestra época contribuye a hacer el trabajo como también algo tuyo ya que hay mucho arreglo musical. Los cuatro miembros del grupo nos conocemos de hace muchos años y nos vemos en otros proyectos musicales… eso también ayuda a entender a donde queremos llevar este tipo de versiones.

–¿Se han llevado alguna sorpresa con la transformación de algún clásico en especial?

–Sí. Hemos logrado cosas curiosas a la hora de, por ejemplo, mezclar por ejemplo 'Come Together' de The Beatles con 'So What' de Miles Davies… son dos temas que encajan super bien. También 'Sweet Chil o´mine' de Guns N'Roses en clave country… También nos llevamos una sorpresa con un tema clásico del pop italiano que una vez nos pidieron y que es 'Un'avventura' de Lucio Battisti.

–Anuncian invitados especiales. ¿Nos puede adelantar nombres?

–Sí porque ya los hemos presentado en las redes sociales (risas) Es gente que, de una manera u otra, han pasado por el grupo en algún momento. Rocío Torío, Laura Robles, Amaia Arnáix, Fernando 'Su', David de la Plaza, Lola Eiffel y tendremos una pincelada de elegancia a través de la figura de Martín Luna (risas). También contamos con los vientos de Alberto García y de César Tejero que colaboran con nosotros en un proyecto navideño que se llama Cover Christmas.

–¿Tienen previsto embarcarse en algún nuevo proyecto, versiones, formatos…?

–Siempre estamos adaptando y pensando ideas. Normalmente conservamos en el repertorio las versiones que mejor se mantienen… También tenemos otros formatos y adaptaciones. Nunca se sabe lo que pasará en los siguientes diez años.