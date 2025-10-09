La Vargas Blues Band regresa a Valladolid

La guitarra de Javier Vargas regresa este fin de semana a Valladolid, a la sala Porta Caeli el sábado once a las ocho de la ... tarde. El veterano guitarrista madrileño viene presentando su nuevo trabajo 'Down under blues' con el que el artista se ha inspirado en paisajes australianos y en el panorama musical de ese país. 'Magic train' es uno de los primeros temas que han servido de adelanto a este nuevo trabajo en el que participa la voz de Bobby Alexander e invitados especiales como el cantante Glenn Whitehall, el bajista David Smith y el teclista Reese Wynans.

A sus 67 años, Javier Vargas posee una de las carreras musicales más activas y prolíficas del rock español. Tras colaborar en los años 80 con Miguel Ríos, Manolo Tena o la Orquesta Mondragón, Vargas formó su propio grupo Vargas Blues Band a principios de los 90 con el disco 'All around the blues'. Su salto fue internacional logrando el respeto de grandes músicos de todo el mundo llegando a colaborar con Carlos Santana, Chris Rea, y Flaco Jiménez entre otros.

Además del concierto de la Vargas, Porta Caeli presenta el viernes el directo de Bihotza, formación en la que milita el batería de SKA-P Iván Pozuelo junto el rapero Calero LDN, Chara Corrado y Elena Castelló. 'Corona de Espinas' es el nombre de su actual gira y de su último disco en el que exponen su punk-rock combativo y contemporáneo.

Otros conciertos previstos para este fin de semana es el de Cover Club que celebran su décimo aniversario este jueves en el Teatro Cervantes. Caracterizados por sus versiones en clave de géneros 'vintage', el cuarteto vallisoletano soplará sus primeras diez velas acompañados de varios artistas invitados.

Por su parte, la sala Cientocero presenta el viernes una nueva edición del festival Veladúo donde los protagonistas son formaciones en formato precisamente de dúo. Participan en esta edición The Murnaus, Chernova y Vasili, Marujapunk, Binomio Nómada, H8, Pichón y Pollón y Señor y Señora.

Finalmente, el Teatro Cervantes presenta el sábado una velada flamenca bajo el nombre de 'Flamenco con Duende'. Participará el cantaor extremeño Miguel de Tena y el guitarrista Julio Romero .