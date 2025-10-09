El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Javier Vargas, durante un concierto. J. C. Román

La Vargas Blues Band regresa a Valladolid

La sala Cientocero presenta el festival Veladúo este viernes

Roberto Terne

Jueves, 9 de octubre 2025, 06:46

La guitarra de Javier Vargas regresa este fin de semana a Valladolid, a la sala Porta Caeli el sábado once a las ocho de la ... tarde. El veterano guitarrista madrileño viene presentando su nuevo trabajo 'Down under blues' con el que el artista se ha inspirado en paisajes australianos y en el panorama musical de ese país. 'Magic train' es uno de los primeros temas que han servido de adelanto a este nuevo trabajo en el que participa la voz de Bobby Alexander e invitados especiales como el cantante Glenn Whitehall, el bajista David Smith y el teclista Reese Wynans.

