Sandra Ámez, presidenta del Consejo de la Juventud. Almudena Álvarez

Sandra Ámez, presidenta del Consejode la Juventud de Castilla y León

«Vivir con nuestras familias no es una elección, es la única salida»

Alerta de que la precariedad laboral y los alquileres altos frustran la emancipación, incluso en una provincia donde el acceso es más asequible que en el resto del país

Almudena Álvarez

Almudena Álvarez

Palencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:49

Comenta

«Nos encanta vivir con nuestras familias, dicen, pero realmente es la única opción que nos queda para poder acceder a una vivienda». La frase ... de Sandra Ámez, presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, resume el sentir de toda una generación que, pese a los precios moderados de provincias como Palencia, sigue sin poder dar el salto a la independencia.

