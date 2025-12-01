Los jóvenes necesitan entre uno y tres años para reunir la entrada de una vivienda

En tiempos en que ser joven y querer comprar una vivienda suena casi a ciencia ficción, Palencia aparece como una excepción. Aquí, los números todavía ... cuadran. Según un estudio elaborado por la empresa palentina Roams, una pareja joven que vive de alquiler en la capital necesita algo menos de tres años para reunir el dinero necesario para la entrada de una hipoteca al 80 %. En el resto de España, la media se dispara hasta los diez años.

«Esa diferencia de siete años resume perfectamente el contraste entre Palencia y el resto del país. Aquí la compra de vivienda es todavía una meta alcanzable, mientras en muchas capitales es ya una aspiración inasumible» explica Pablo Vega, experto hipotecario de Roams. «Aquí los precios crecen, pero siguen siendo razonables y el esfuerzo de ahorro es grande, pero posible», resume. Basta echar un ojo a otras ciudades como Madrid, Sevilla o Alicante donde serían necesarias dos décadas de ahorro para comprar una casa, o a Barcelona, Málaga o las islas Baleares donde el panorama es desolador porque los ingresos medios no permiten ahorrar lo suficiente ni siquiera en un horizonte de varias décadas.

En el caso de Palencia, si esa misma pareja decide quedarse en casa de sus padres, el tiempo de ahorro se reduce drásticamente a poco más de un año para poder dar la entrada de una hipoteca. Según el estudio, esta ventaja sitúa a Palencia a la cabeza de Castilla y León, donde la media para acceder a la compra se eleva hasta los tres años y medio.

El informe detalla además que el precio medio de la vivienda en la capital ronda los 1.500 euros por metro cuadrado, con un crecimiento interanual de algo más del 15%. «Es un ritmo intenso, que sitúa a Palencia entre las capitales más dinámicas del país, pero con una base de precios moderada que mantiene las operaciones dentro de niveles asumibles», subraya Vega.

A nivel nacional, los precios han aumentado también en torno al 15%, aunque desde cotas mucho más altas (por encima de los 2.500 euros/metro cuadrado), lo que deja a Palencia con un coste de entrada cerca de un 40 por ciento inferior. «En comparación con grandes urbes como Madrid, Valencia o Málaga, Palencia presenta subidas similares, pero con precios muy por debajo. Eso le da margen de crecimiento y estabilidad a largo plazo», añade el experto.

En este sentido, el experto señala que el mercado inmobiliario palentino mantiene un perfil equilibrado y saludable. Predominan las compras de vivienda habitual, la oferta es limitada pero con rotación suficiente, y la subida de precios responde más a una demanda real que a movimientos especulativos.

Las cuentas de los jóvenes

Para calcular el esfuerzo de ahorro, Roams ha tenido en cuenta los gastos reales de una pareja tipo en Palencia y su capacidad de ahorro, diferenciando si vive de alquiler o con sus padres, cruzándolos con el coste de la vivienda en Palencia y los gastos asociados a la compra.

Así, en el caso de vivir de alquiler, la batería de gastos anuales empieza precisamente por el pago del alquiler (7.830 euros), y continúa con gastos como la conexión a internet (240 euros), telefonía móvil (120), luz (entre 468 y 664 euros según tarifa), gas (entre 551 y 590), cesta de la compra (3.840), agua (120), seguro e impuesto de circulación del coche (476), combustible (1.098), transporte público (171), ropa (530), gimnasio (384) y ocio (737).

En total, el gasto medio anual asciende a 18.019 euros para una pareja que vive de alquiler y que, según el mismo estudio tiene un salario medio neto estimado de 33.009 euros entre los dos, lo que deja su capacidad de ahorro en 14.990 euros al año.

Mientras que aquellos que continúan viviendo con los padres, logran ahorrar 23.183 euros anuales ya que sus gastos se reducen a 2.437 euros por persona (4.874 euros dos personas).

Teniendo en cuenta que el precio medio de la vivienda en Palencia se sitúa en 127.138 euros, si se pide una hipoteca del 80%, habrá que hacer frente a una entrada de más de 20.000 euros, y a los gastos asociados a la compra, otros 8.000 euros en impuestos y trámites (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, notaría, registro, gestoría, tasación e inmobiliaria). De esta forma, en total, el desembolso inicial para acceder a una vivienda en Palencia asciende a unos 28.276 euros.

Con todos estos datos, Roams calcula que una pareja joven que vive de alquiler necesitaría casi tres años de ahorro constante para reunir el dinero suficiente para acceder a una hipoteca del 80% en Palencia, mientras que los jóvenes que viven con sus padres y no asumen alquiler ni gastos fijos pueden reunir esa cantidad en doce meses.

«Lo que más penaliza a los jóvenes es el coste del alquiler. Cuanto más suben las rentas, más lejos se queda la posibilidad de comprar», apunta Vega. En Palencia, el alquiler medio de una vivienda ronda los 550 euros mensuales, frente a los más de 1.200 que se pagan en Madrid o Barcelona. Esa brecha explica buena parte de la diferencia en el esfuerzo necesario para dar el salto a la propiedad en unos sitios y en otros.

La situación de Palencia contrasta con la de buena parte del país, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema estructural. En ciudades como Madrid, Málaga o Valencia, los precios y los alquileres hacen casi imposible ahorrar lo suficiente para una entrada sin apoyo familiar. Según Vega, «Palencia se ha convertido en una alternativa real para muchos jóvenes profesionales que no pueden acceder a una vivienda digna en grandes urbes» porque aquí encuentran un coste de vida razonable, buena conexión con Madrid y una calidad de vida que pesa cada vez más en las decisiones de residencia.

Hay más ventajas, según el experto. Los trenes de alta velocidad permiten cubrir el trayecto entre Palencia y Madrid en poco más de una hora, con varias frecuencias diarias, y los residentes de Castilla y León disfrutan de bonificaciones del 25 % en los abonos recurrentes. «En un contexto laboral más flexible, con teletrabajo parcial y empresas que ya no exigen presencia diaria, vivir en Palencia y trabajar en Madrid es una opción perfectamente viable», añade.

Más allá de los números, el estudio subraya el valor intangible de una ciudad que conserva ritmo tranquilo, seguridad, servicios públicos y vida de barrio y que tiene todos los ingredientes de una capital manejable y con alma. Además, la densidad de vida social es notable ya que Palencia figura entre las ciudades con más bares por habitante de España (3,6 por cada 1.000 personas) y mantiene una programación cultural estable que refuerza su atractivo para quienes buscan equilibrio entre trabajo y bienestar.

En opinión del experto de Roams, Palencia reúne las condiciones que muchas ciudades españolas han perdido, precios razonables, esfuerzo de ahorro asumible, mercado estable y buena conexión con la capital del país. «Para una pareja joven con ingresos medios, el objetivo de comprar una vivienda sigue siendo posible aquí, sin hipotecar el futuro», concluye.