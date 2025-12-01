El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una promoción de viviendas en construcción en Palencia. Almudena Álvarez
Palencia

Los jóvenes necesitan entre uno y tres años para reunir la entrada de una vivienda

Palencia es una de las pocas capitales donde pueden comprar una vivienda con un ahorro asumible

Almudena Álvarez

Almudena Álvarez

Palencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:29

Comenta

En tiempos en que ser joven y querer comprar una vivienda suena casi a ciencia ficción, Palencia aparece como una excepción. Aquí, los números todavía ... cuadran. Según un estudio elaborado por la empresa palentina Roams, una pareja joven que vive de alquiler en la capital necesita algo menos de tres años para reunir el dinero necesario para la entrada de una hipoteca al 80 %. En el resto de España, la media se dispara hasta los diez años.

