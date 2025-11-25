El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El consejero, acompañado por el alcalde de Villamuriel y el delegado de la Junta recorre el aparcamiento. Ical

Villamuriel estrena un aparcamiento de 43 plazas próximo al campo de fútbol

El consejero de la Presidencia inaugura el nuevo espacio, financiado con fondos autonómicos y defiende el «compromiso de Mañueco» con los municipios pequeños

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:54

Comenta

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago ha asistido este martes a la inauguración del nuevo aparcamiento de Villamuriel de Cerrato, una obra de 132.000 euros, que crea 43 plazas en una zona próxima al colegio, el campo de fútbol y el centro social.

Durante la visita, acompañado por el alcalde de la localidad, Roberto Martín, el consejero ha señalado que la Junta de Castilla y León destinó 480 millones de euros en 2025 al Plan de Cooperación Local, una cifra que representa un incremento del 38% respecto a 2022. Asimismo, subrayó que la Consejería de la Presidencia transfiere este año 56 millones de euros a los 2.232 municipios de menos de 20.000 habitantes, donde residen más de 1,1 millones de personas. De ellos, 7,7 millones cubren gasto corriente y más de 28 millones financian inversiones. Las actuaciones más solicitadas son el arreglo de calles y plazas (26%), parques y jardines (12%), iluminación pública (8%) y abastecimiento de agua (7%).

El consejero destacó también el Fondo de Cohesión Territorial, dotado con 20 millones anuales (80 millones en la legislatura) que, sumados a las aportaciones municipales y de las diputaciones, generan 180 millones de inversión total. A esto se añade el apoyo técnico permanente de colaboración con las diputaciones para asesoramiento y una bolsa de habilitados nacionales que resuelve bajas en menos de 15 días.

En el caso concreto de Villamuriel de Cerrato, el Ayuntamiento recibió más de 1,1 millones de euros de la Junta durante la presente legislatura, cantidad que permitió ejecutar proyectos como el aparcamiento inaugurado hoy. «Hay que garantizar el hecho de la vida en el mundo rural, hay que promoverlo, y a eso se dedica el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco», afirmó el consejero en declaraciones recogidas por Ical.

González Gago lamentó que el rechazo al proyecto de ley de presupuestos impidiera alcanzar los 550 millones previstos para el Plan de Cooperación Local en 2026, pero trasladó el compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco «de que será un tema que aborde de manera inmediata, tras las elecciones autonómicas, para recuperar esos proyectos y esas cuantías que iban en la ley de presupuestos», concluyó.

Por su parte, el alcalde de Villamuriel, Roberto Martín reconoció la importancia de estas ayudas para los ayuntamientos «para seguir mejorando las infraestructuras y la vida de los vecinos».

