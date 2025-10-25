Una inversión de dos millones en el complejo deportivo de Villamuriel que se inaugura este sábado

El crecimiento y desarrollo de Villamuriel de Cerrato es algo latente durante los últimos años. Este sábado inaugurará su nuevo complejo deportivo municipal, el Rafael ... Vázquez Sedano, una de las inversiones más ambiciosas de los últimos años, y al mismo tiempo desde el Ayuntamiento han trasladado al Gobierno de España una batería de peticiones que consideran esenciales para seguir mejorando la calidad de vida de sus vecinos. Infraestructuras, vivienda, seguridad y patrimonio son los ejes de un municipio que, pese a su crecimiento constante, sigue arrastrando viejas demandas que limitan su avance.

El nuevo complejo deportivo espera ser la joya de la corona del municipio. Una instalación de dos millones de euros que marca un antes y un después en la oferta deportiva y social de Villamuriel. «Antes teníamos unas instalaciones totalmente tercermundistas, con vestuarios viejos y sin gradas ni cubiertas», reconoce el alcalde, Roberto Martín, consciente de que esta obra «viene a mejorar de forma importante la calidad de vida de todos los usuarios, que son muchos».

El edificio contará con seis nuevos vestuarios (dos para fútbol 11, dos para fútbol 7 y dos para árbitros), aseos públicos, salas para los clubes de la localidad -como la Escuela de Fútbol, el Club Deportivo Villamuriel y el Club de Atletismo-, además de gradas cubiertas para 400 espectadores. La infraestructura incluye también un espacio destinado a un gimnasio municipal con salas de fuerza, cardio, actividades dirigidas y fisioterapia. La previsión del Ayuntamiento es poder abrir esta parte a lo largo del próximo año. «Es la inversión más importante de este equipo de gobierno y una apuesta por el deporte y el bienestar de todos los vecinos», subraya Martín.

Pero mientras Villamuriel estrena una de sus obras más visibles, el Consistorio mira también hacia el Gobierno, al que ha hecho llegar un documento con diez demandas prioritarias. En la reciente reunión con el subdelegado del Gobierno en Palencia, el Ayuntamiento expuso su preocupación por la falta de respuesta a proyectos que llevan años sobre la mesa. «Algunas de estas peticiones vienen de muy atrás y son fundamentales para el futuro del municipio», afirma el regidor.

Entre ellas, destaca la mejora de los accesos al polígono industrial El Arriero, a apenas un kilómetro y medio de la capital. El proyecto, ya redactado, permanece paralizado pese a su viabilidad técnica. «Es vital para nosotros. La falta de buenos accesos limita la actividad industrial y la posibilidad de ofrecer más suelo a empresas tanto de Villamuriel como de Palencia», apunta Martín. El alcalde defiende que el municipio tiene un gran potencial como polo logístico e industrial gracias a su ubicación, pero necesita infraestructuras acordes.

Otras de las demandas más urgentes se refieren a la instalación de paneles acústicos en la autovía A-67, en el tramo que bordea los barrios de Los Olmillos y Calabazanos, y la mejora de las vías de servicio e iluminación de los accesos. «En Palencia hay barrios que luchan para que no se coloquen los paneles, pero nosotros los pedimos porque sufrimos un problema real de ruido», sostiene el alcalde, que reclama una actuación «inteligente» por parte del Estado.

La vivienda es otra de las preocupaciones del municipio. Villamuriel, que ha crecido de forma notable en población en los últimos años, se enfrenta ahora a la escasez de oferta tanto en alquiler como en compra. «Ahora mismo no hay prácticamente ninguna vivienda en alquiler en el municipio y muy pocas en venta. Es un problema que afecta a toda España, pero aquí se nota especialmente», admite Martín. Aunque la competencia directa no recae en el Ayuntamiento, el alcalde ha pedido a la Junta de Castilla y León suelo público para impulsar nuevas promociones, y actualmente se están construyendo 24 viviendas de protección oficial. Además, se ha solicitado al Gobierno que ponga a disposición de promotores los terrenos del SAREB existentes en el término municipal. «El Gobierno de España ha hecho cero viviendas en Villamuriel en los últimos años, y eso nos perjudica», lamenta el regidor.

El Canal de Castilla, símbolo histórico y paisajístico de la localidad, también forma parte de las reivindicaciones. Su conservación depende de la Confederación Hidrográfica del Duero, y desde el Ayuntamiento denuncian el «mal estado» de algunas esclusas situadas incluso dentro del casco urbano. «Solo pedimos que lo limpien y que se cuide nuestro patrimonio. Es una oportunidad turística que tenemos que aprovechar», explica Martín. De hecho, el municipio está desarrollando actuaciones dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de la Diputación de Palencia, que permitirá iluminar la esclusa 33 y el parque anexo, además de impulsar actividades de turismo activo en el entorno del Soto de Albúrez, como tiro con arco o piragüismo. «Queremos que el canal vuelva a estar en el centro de Villamuriel, no de espaldas al pueblo», resume.

En materia de servicios públicos, el alcalde destaca la transformación experimentada en los últimos años. «Se han mejorado las calles de todos los barrios, se han reformado o construido nuevos edificios municipales y se han puesto en marcha nuevos servicios», asegura. Sin embargo, reconoce que todavía hay carencias: la falta de un servicio de fisioterapia en el centro de salud —para lo que ya se trabaja con la Junta— y la ausencia de una residencia de mayores o de plazas hoteleras, que considera «una oportunidad de inversión clara para el sector privado».