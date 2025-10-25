El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Nuevas gradas del comolejo deportivo de Villamuriel. Lucía Burón Cabrero

Una inversión de dos millones en el complejo deportivo de Villamuriel que se inaugura este sábado

El Ayuntamiento de la localidad exige al Gobierno la urgencia de actuaciones estatales en vivienda, seguridad, accesos industriales y el Canal de Castilla

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 25 de octubre 2025, 09:43

Comenta

El crecimiento y desarrollo de Villamuriel de Cerrato es algo latente durante los últimos años. Este sábado inaugurará su nuevo complejo deportivo municipal, el Rafael ... Vázquez Sedano, una de las inversiones más ambiciosas de los últimos años, y al mismo tiempo desde el Ayuntamiento han trasladado al Gobierno de España una batería de peticiones que consideran esenciales para seguir mejorando la calidad de vida de sus vecinos. Infraestructuras, vivienda, seguridad y patrimonio son los ejes de un municipio que, pese a su crecimiento constante, sigue arrastrando viejas demandas que limitan su avance.

