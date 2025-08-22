Villamediana conserva una de las danzas más antiguas de Palencia

Luis Antonio Curiel Palencia Viernes, 22 de agosto 2025, 20:15 Comenta Compartir

Villamediana lució ayer sus mejores galas para celebrar la fiesta en honor del Beato Francisco de Jesús. Francisco Terrero Pérez, como se llama civilmente el beato, nació en 1590 en Villamediana. Hijo de Pedro Terrero y María Pérez, fue bautizado el 2 de junio de 1590 en la Iglesia Parroquial de Santa Columba. Estudió con los Jesuitas, en Palencia, y posteriormente pasó a estudiar Filosofía y Cánones en la Universidad de Valladolid. Allí sintió la llamada del Señor a seguirle más intensamente e ingresó en el Convento de Agustinos Recoletos de Valladolid, donde realizó los estudios de Teología y aprendió a vivir la vocación en una comunidad de hermanos religiosos. Fue ordenado sacerdote en 1622 y se ofreció para ser destinado como misionero a las islas Filipinas. Estuvo varios meses en México, Filipinas y Japón, llegando a Nagasaki en el año 1623. Fue perseguido, pero no dejó su ministerio, que ejercía por las noches junto a otros misioneros, llegando a bautizar a más de siete mil personas. En 1626 fue hecho prisionero y en 1631 fue sentenciado a morir. El martirio fue largo, pues durante un mes fue torturado en aguas hirvientes. El 3 de septiembre de 1632 fue amarrado con cuerdas a columnas forradas de leña y ese mismo día fue quemado vivo junto a otros compañeros. El párroco de la localidad, Carlos Martín, recordó algunos aspectos de la vida de este hijo del pueblo y animó a todos los fieles a imitar sus virtudes. Villamediana aún conserva la casa natal del beato Francisco de Jesús y cuenta con una talla que ayer fue procesionada por las calles de la localidad. En la iglesia parroquial también puede verse un óleo de grandes dimensiones con la imagen del Beato, como testimonio de la devoción que le profesan los fieles. La eucaristía estuvo amenizada por la Asociación Musical 'Turandont', que al finalizar la celebración ofreció un breve concierto que arrancó los aplausos de los fieles.

Después de la eucaristía, los danzantes bajaron hasta la Plaza de Mauro Miguel Romero, donde realizaron una exhibición de danzas y del paloteo original de Villamediana que fue seguida con especial interés por vecinos y visitantes. «Celebrar la fiesta del beato Francisco de Jesús es algo muy especial para los vecinos de Villamediana, pues nos sentimos orgullosos de este hijo ilustre que murió por su fe. Por eso, desde el Ayuntamiento queremos hacer algo en el lugar donde nació para que su memoria sirva de ejemplo para todos. Estamos muy agradecidos con la implicación de la Asociación Cultural y Deportiva El Cerrillo, de nuestras peñas, de los vecinos y de los danzantes, que mantienen viva la memoria de nuestra tradición», destacó la alcaldesa de la localidad, María del Carmen Moreno Fernández.

Durante estos días, la localidad celebra sus Fiestas de Verano en honor a uno de sus hijos más ilustres, que fue beatificado en Roma el 7 de julio de 1867 por el Papa Pío IX junto a 204 mártires del Japón. Días de bullicio y encuentro con actividades para todos los públicos, con juegos populares, actuaciones musicales, competiciones deportivas, conciertos, disfraces y diversas comidas de hermandad. La diversión está garantizada en la localidad cerrateña hasta mañana, que despedirá de este modo sus días grandes en honor a su hijo más ilustre.

Otra de las manifestaciones más importantes de la localidad cerrateña es la danza de Villamediana, posiblemente la más antigua de las que se conocen en la provincia. Se recuperó hace veintidós años por iniciativa de los jóvenes de la localidad. El danzante es la persona que baila en las procesiones. El grupo de danzantes está compuesto por 8 danzantes vestidos con traje típico, acompañados por el 'birria', que es un personaje grotesco, atrevido y de indumentaria colorista. Lleva un palo con borla en la punta y bromea con la gente dando 'borlazas'. El ritmo de la danza lo marcan el tamboril, la flauta, la pandereta y la dulzaina. Las danzas son una de las señas de identidad de la Fiesta del beato Francisco de Jesús y que también se realizan coincidiendo con la fiesta de Santo Tomás, que se recuperó en el año 2015 junto con los versos al Patrono y otras tradiciones que envuelven la festividad. Los danzantes, cuya vestimenta también se ha confeccionado siguiendo el modelo original, han recuperado el pasacalles, los lazos, el paloteo y la jota. Destaca el pasacalles a ritmo de castañuelas. Todo ello forma parte del folclore tradicional de Villamediana, en el que se ha trabajado durante varios años para su recuperación.