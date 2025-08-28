«Venimos a luchar por el bienestar animal y contra el abandono»

Una nave a las afueras de Palencia, en el Camino de Carabajala, en la carretera de Autilla, 113 animales esperando atención y un equipo recién ... llegado con ganas de cambiarlo todo. Así arranca la aventura de Chiguitos Felinos, la asociación que ha asumido la gestión de la protectora municipal tras meses de incertidumbre y un verano de medidas de urgencia.

No se trata únicamente de dar de comer o limpiar jaulas, su proyecto apunta mucho más alto, desde impulsar adopciones responsables hasta luchar contra el abandono y el maltrato. Su presidenta lo resume en una frase que suena a declaración de principios: «Venimos a luchar por el bienestar animal». El punto de partida no es fácil. Instalaciones deterioradas, falta de esterilizaciones y un escenario que exige acción inmediata. Pero para este grupo de amantes de los animales, cada dificultad es también una oportunidad para demostrar que otra forma de gestionar es posible.

«Somos un grupo de personas amantes de los animales y venimos a luchar por su bienestar». Así resume Susana Navarro, presidenta de Chiguitos Felinos, el espíritu con el que la asociación asume la gestión de la protectora municipal. El reto es enorme, poner al día las instalaciones, garantizar la atención a más de un centenar de animales y dar forma a un proyecto que fomente la adopción, combata el abandono y refuerce la tenencia responsable.

El punto de partida no es sencillo. «Las instalaciones, en cuanto a tamaño, están muy bien, pero el mantenimiento, por las razones que sean, ha sido muy escaso. Hay que arreglarlas», explica Susana Navarro. Actualmente, el centro acoge 45 perros y 68 gatos, aunque esta cifra puede aumentar en cualquier momento. «Acaban de nacer animales que están sin esterilizar y mezclados entre sí. Estamos intentando poner todo al día, aunque en dos meses es casi imposible», admite haciendo balance de estas últimas semanas en las que ha trabajado como parte de la gestora que se hizo cargo al expirar el contrato el 30 de junio con la anterior asociación.

La asociación contará con cuatro trabajadores fijos, a los que se sumarán voluntarios y colectivos colaboradores, además del respaldo de los técnicos municipales. «Con su ayuda vamos intentando hacer las cosas de la mejor manera posible», señala Susana Navarro, consciente de que el cambio requerirá tiempo y coordinación.

Uno de los compromisos de Chiguitos Felinos es la transparencia total. Un modelo de trabajo que defienden como su manera de actuar desde el mismo nacimiento de la asociación. «Somos personas que desde siempre hemos mostrado absolutamente todo. Tenemos una forma de operar diferente a otras asociaciones. No contemplamos el hecho de cobrar por un animal, es algo fuera de toda ética. Ser una asociación sin ánimo de lucro creo que dice mucho», subraya su presidenta.

La entidad quiere reforzar la adopción responsable y trabajar en campañas de concienciación ciudadana para frenar el abandono. «Esto no significa solo llegar para alimentar o limpiar a los animales. Significa fomentar las adopciones, una tenencia responsable y, sobre todo, luchar contra el abandono», afirma.

Uno de los grandes retos será la gestión de las colonias felinas, un asunto que la asociación lleva tiempo reclamando. «Es una oportunidad muy grande porque llevamos mucho tiempo en Palencia intentando gestionar colonias felinas, pero ha sido muy complicado al no haber tampoco una ordenanza», recuerda Susana Navarro.

La presidenta insiste en que el proyecto se construirá con voluntariado, implicación ciudadana y colaboración institucional. «Estamos intentando poner todo al día, aunque en dos meses es casi imposible», repite, consciente de la magnitud del trabajo que tienen por delante.

Con esta filosofía, 'Chiguitos Felinos' quiere convertir la protectora en un espacio abierto, transparente y digno para los animales. Una etapa que empieza con dificultades, pero también con ilusión y el compromiso de quienes, como dice Susana Navarro, «afrontan esta oportunidad con el firme convencimiento de luchar por el bienestar animal».