Vamos Palencia reprocha al PSOE un nuevo incumplimiento con el retraso en los presupuestos municipales La formación localista sostiene que tanto el PSOE como el PP desde las diferentes administraciones han abandonado Palencia

El Norte Palencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:01 Comenta Compartir

El grupo municipal de Vamos Palencia ha difundido un comunicado en el que se muestra muy crítico con el retraso del equipo de gobierno del PSOE por la tardanza en presentar el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Palencia para el próximo año. «La alcaldesa Miriam Andrés prometió, según citaban varios medios el 1 de octubre de 2025, que presentarían el borrador de presupuestos 2026 la tercera semana de octubre para agilizar las necesarias negociaciones con los grupos ya que gobierna en minoría», recuerdan desde la formación localista.

Vamos Palencia señala que de nuevo se trata de un incumplimiento del Grupo Socialista. «Una vez más, al igual que con los puntos del incumplido acuerdo de gobernanza con Vamos Palencia y con el propio incumplimiento de su programa, el PSOE demuestra que ni sabe gestionar, ni quiere pactar».

Desde Vamos Palencia recalcan que «es increíble que el propio Ayuntamiento contribuya al abandono que la ciudad de Palencia sufre por el resto de administraciones».

También lamentan lo que consideran un abandono de Palencia por parte de la Junta de Castilla y León, «que una vez más, abandona a nuestra ciudad solo por interés político, sin pensar en los palentinos».

Del mismo modo, denuncian abandono desde el Gobierno central, «que desprecia a los palentinos no ejecutando el necesario soterramiento del ferrocarril de nuestra ciudad y pisoteando a la ciudadanía tanto con sus acciones, con las nuevas pantallas acústicas, como con las declaraciones de desprecio que llegan desde el Ministerio de Óscar Puente».

Por ello, Vamos Palencia señala que «la evidencia demuestra que Palencia ni interesa ni interesará a los partidos tradicionales, lo que refuerza la necesidad de que un partido municipalista como Vamos Palencia exista y crezca».