Los usuarios del Banco de Alimentos suben a 2.034 y el 10,5% son menores

Un incremento de 42 usuarios, «diez familias más», desde que arrancó el 2025. Terminado ya el primer trimestre del año, el Banco de Alimentos de ... Palencia hace cuentas y balance de la situación, con una ayuda a un total de 2.034 personas, mientras que al cierre del año pasado estas se situaban en 1.992, lo que supone un incremento del 2,1%. «Sigue aumentando la necesidad, cada día viene una familia o más a preguntar o solicitar apoyo», afirma la secretaria del Banco de Alimentos de Palencia, Rosa Ortega, quien explica que la asociación no da directamente alimentos a los usuarios, sino que todo se lleva a cabo a través de asociaciones. «Nosotros lo que podemos hacer es derivarles a los Ceas, que son los que evalúan sus necesidades en base a su situación actual, pero todos los días viene alguien, todos», insiste.

Dentro de los 2.034 usuarios a los que asiste actualmente el Banco de Alimentos, 214 son menores, lo que representa el 10,5% del total, y dentro de estos hay 28 bebés de 0 a 2 años. «El perfil de las personas que necesitan ayuda ha cambiado. Cada vez son más jóvenes y con niños pequeños, mientras que antes se trataba más de gente más mayor y muchas veces sin familia», advierte, en relación a la variación de las personas que necesitan apoyo alimenticio antes de la pandemia y ahora.

Algunas de las personas que llegan hasta el Banco de Alimentos de Palencia son aquellas que han sido rechazadas en las llamadas tarjetas monedero del Ministerio de Servicios Sociales, un apoyo que permite a familias vulnerables con niños o adolescentes a su cargo adquirir alimentos y productos de primera necesidad en supermercados. «Algunas se pasan por muy poco del mínimo y no pueden acceder a ellas. Yo no tengo nada que objetar a las tarjetas monedero, pero también hay familias sin hijos con necesidades, que antes contaban con los alimentos de la Unión Europea, lo que les correspondía pero ya no y tienen que buscar la ayuda en otras asociaciones», explica la secretaria del Banco de Alimentos.

La entidad palentina ha sostenido estas necesidades de alimentos de los usuarios gracias a todo lo donado en la gran recogida, la campaña más fuerte del año, que se desarrolló a finales de noviembre, junto con todos los kilos de comida donados por colegios, empresas y por distintas actividades como la San Silvestre Solidaria, que en esta pasada edición también cambio alubias o aceite por inscripciones en la última carrera del año. Un total de 7.785 euros se obtuvieron en las cajas de las tiendas con la gran recogida, 5.500 euros menos que los que consiguieron el año anterior, en la cita solidaria de 2023, cuando se sumaron 13.323 euros en donativos. «Se dona a muchas asociaciones y la vida cada vez está más cara», argumenta Rosa Ortega para explica este descenso.

Junto a estas donaciones, también hubo muchos kilos que llegaron desde la sociedad palentina hasta el corazón del Banco de Alimentos. Más de siete toneladas acumuló la tradicional San Silvestre Palentina, mientras que el Jumper Day, el reto solidario navideño que organiza el colegio Tello Téllez de la capital palentina y en el que participaron quince centros en total, sumó 3.523 kilos. Además, empresas y otras acciones particulares también añadieron latas, botes y botellas de aceite. Y también se ha contado en esta ocasión con el apoyo del Banco de Alimentos de Asturias, que había recibido mucha donación de legumbres y leche y ha repartido alimentos por otras entidades.

«De momento estamos aguantando con todas las aportaciones de comida y de dinero de la gran recogida. Necesito aceite, pues voy comprando, también hemos encargado atún, por ejemplo. Vamos comprando cosas hasta donde nos llega», sostiene.

También, durante los tres primeros meses de este 2025, ha habido donaciones económicas de particulares, a través de la página de donaciones.fesbal.org, de la cuenta ES34 2100 6106 8813 0126 8072 o del Bizum, pero estas se han reducido casi un 60% con respecto al mismo periodo del año anterior. «Los primeros meses del año pueden ser los peores tras la Navidad y también entiendo que se dona a muchas causas», afirmó la secretaria de la entidad, quien siempre subraya con orgullo «la generosidad de todos los palentinos, que nos sigue sorprendiendo».

La nueva campaña, la recogida de primavera con el lema 'Alimenta la esperanza', llega a finales de mayo, exactamente del 23 al 24 o 25, para los supermercados que abran el domingo. La fecha ha variado desde marzo hasta mayo pasando por abril, pero ahora se ha decidido centralizar para que «haya menos lío».

En esta nueva llamada a la solidaridad participarán total de 37 supermercados de la capital y de la provincia, los mismos que en la gran recogida, a través de ocho cadenas diferentes (Alcampo, Carrefour, Eroski, Gadis, Mercadona, Dia, Lidl y Lupa).

La recogida de primavera del Banco de Alimentos se llevará a cabo mediante donaciones económicas en los supermercados. Una vez que se pasa por caja para pagar la compra habitual, durante los días que dura la campaña existe la posibilidad de donar la cantidad de dinero que se desee y así colaborar con el Banco de Alimentos. Al igual que se da al cliente un ticket con el importe de la compra, a las personas que decidan aportar su granito de arena en esta campaña se les entregará uno adicional con el importe de su donación. Esta ayuda económica a los Bancos de Alimentos es desgravable, ya que los primeros 250 euros que aporten desgravan al 80% y, a partir de esa cifra, al 40%.

Una vez que termina la campaña, el supermercado hace un recuento con la cantidad total recaudada, cifra que utilizará el Banco de Alimentos. El dinero recaudado permanece en los supermercados y lo va gastando la entidad poco a poco con los productos que vaya necesitando para asistir a todos los usuarios. «Para nosotros es mucho más cómodo y nos organizamos mucho mejor así. Por ejemplo, puedo comprar el aceite o la verdura en botes que necesito», sentencia.

Gadis cuenta además con su campaña mayo solidario, que dura todo el mes y que organiza la propia cadena. En este caso la recogida será mixta y el propio supermercado se encarga de colocar las cajas para los alimentos.

Para anunciar y explicar lo fácil que es donar al hacer la compra en las cajas de los supermercados durante la recogida de primavera, se colocarán carteles en los establecimientos y además habrá voluntarios informativos que se encargarán de comentarlo. La entidad sin ánimo de lucro se encuentra actualmente buscando este personal voluntario para publicitar y dar la conocer su campaña los días que esté en funcionamiento.