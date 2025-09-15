«La UPP es una red muy grande que merece la pena, una casa abierta»

Sigue un año más como director de la UPP, centro del que es responsable y donde además ejercerá este 2025/2026 como docente en 'Desayunos ... con la actualidad', 'Club de lectura', y 'Taller literario'. Cándido Abril hace un balance positivo de los más de 40 años de andadura de esta educación para adultos que se ha convertido en todo un referente dentro y fuera de Palencia. «Si algo hemos aprendido en estos años es que nos educamos a lo largo de la vida. Es necesario aprender durante nuestro ciclo vital en un modelo de comunidad y no de individualidad, pero siempre resaltando nuestra singularidad», resume Abril sobre el espíritu con el que se fundó la UPP y que hoy sigue transmitiendo a los miles de palentinos que han pasado por sus aulas.

–¿Cómo valora el nuevo curso?

–Yo creo que el proyecto está asentado y hay mucho interés por lo que se transmite. A lo largo de este año que hemos salido más fuera, con el 40 aniversario, la gente así nos lo ha hecho saber así que estamos muy contentos en líneas generales. La línea educativa es la misma y, por tanto, la respuesta ciudadana, también.

–Siempre hay novedades...

–Preparamos cursos nuevos según las nuevas tendencias que van surgiendo. Consideramos que un centro educativo debe tener clara su línea de trabajo, escuchar y estar atento a lo que pasa por el mundo. Y más en una educación de personas adultas, que su frescura está precisamente ahí, en detectar por dónde van las cosas y cada vez hay más interés.

–¿Qué temáticas son más atractivas?

–En arte hay muchísima gente interesada, hay varios cursos y grupos. Las plazas de los idiomas están bastante ajustadas porque hay mucha gente interesada en aprender el idioma de una manera diferente a como se enseña en otros centros o en las líneas formales. Ha crecido de igual forma el interés por el medioambiente y las tecnologías. En este último aspecto, hay mucha gente mayor que tiene a diario una batalla con las nuevas tecnologías y, por eso, cada vez se demanda más. Las temáticas literarias de igual forma tienen mucho seguimiento año tras año. Estamos hablando de personas adultas donde la necesidad prioritaria es compartir tiempo disponible, no solo tiempo libre.

–¿A qué retos se enfrenta la UPP?

–Hace 40 años cuando comenzamos, los retos que había pasaban por forjar una democracia, pero ahora yo creo que tenemos un reto aún más ingente que es poder parar el lenguaje violento, cuando no el ejercicio violento. Debemos escuchar qué queremos que sea la Universidad Popular de Palencia. Y es un ámbito de reflexión porque, además, como universidad, tenemos que poner a la ciencia, a la investigación y al análisis, como elemento fundamental. Ahí habrá contraste, como siempre, desde el respeto, la educación y buscando soluciones. Así que, tenemos una gran tarea, inmensa, como sociedad, cada uno de nosotros, y en la parcelita que tiene la Universidad Popular, también.

–¿Sienten el apoyo de las instituciones?

–Yo creo que esta ciudad y esta provincia se ha implicado mucho con la Universidad Popular. Tanto el Ayuntamiento como la Diputación y, en otros momentos, la Junta. Igualmente, las organizaciones sociales y los medios de comunicación que siempre estáis atentos a nuestros servicios. Asimismo, trabajamos estrechamente con pequeñas organizaciones o asociaciones. La Universidad Popular es una red muy grande que merece la pena, precisamente, por eso. Si no, sería una más. Esta es una casa abierta y desde ahí estamos y desde ahí tenemos que seguir. Los retos no se acaban, desgraciadamente, porque la sociedad necesita mucha reflexión.