La unidad satélite de radioterapia contará con un acelerador lineal de 3,2 millones El consejo de Gobierno ha autorizado este jueves la contratación para que los pacientes oncológicos de la provincia reciban tratamiento sin necesidad de desplazarse a otros hospitales

El Norte Palencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:05 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León reforzará la atención oncológica en Palencia con una inversión de 3.267.000 euros destinada al suministro, instalación y puesta en marcha de un nuevo acelerador lineal en el Complejo Asistencial. El Consejo de Gobierno autorizó este jueves esta contratación, enmarcada dentro del desarrollo de la futura Unidad Satélite de Radioterapia.

Según explicó la institución autonómica, el objetivo es asegurar que los pacientes oncológicos de la provincia reciban tratamiento radioterápico con garantías y sin necesidad de desplazarse a otros hospitales de la Comunidad, como hasta ahora se lleva a cabo. La adquisición se produce durante la fase actual de ejecución de las obras de la unidad, que permitirá acercar este recurso terapéutico esencial a los palentinos.

Esta construcción, independiente del bloque técnico del nuevo hospital, comenzó en junio del año pasado con un plazo de ejecución de 18 meses. La nueva infraestructura contará con un búnker de 400 metros cuadrados (con un metro de hormigón alrededor para aislarlo) y equipado con este acelerador lineal, en el que ha invertido la Junta. Y a esto le acompañarán el resto de edificaciones, como las salas de espera o de tratamiento. Esta unidad satélite dependerá de los profesionales del Hospital Clínico de Valladolid, pero el 80% de los tratamientos podrán darse en las instalaciones de Palencia.

La radioterapia constituye, junto con la oncología médica o hematología clínica y la cirugía, uno de los tres pilares del tratamiento del cáncer, y es clave en el 40% de los tratamientos curativos, además de indicarse en más del 50% de los pacientes. La incorporación de este nuevo equipo permitirá ampliar la capacidad tecnológica del sistema sanitario autonómico en materia oncológica.

Con esta incorporación, Castilla y León contará con un total de 15 aceleradores lineales distribuidos en todos los hospitales de referencia de la Comunidad: uno en Ávila; dos en Burgos; tres en León; tres en Salamanca; uno en Soria; tres en el Clínico de Valladolid; uno en Zamora, y el nuevo de Palencia.

Además, la Consejería de Sanidad recordó la situación de las unidades satélite en marcha: la de Ávila está operativa desde 2023; la de Soria funciona desde julio de este año; en el Bierzo ya se ha licitado la redacción del proyecto, y la de Segovia avanza ligada a las obras de ampliación del complejo hospitalario provincial.