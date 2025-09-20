Último trámite para la contratación de las obras del Salón y la plaza de los Juzgados El Ayuntamiento destina más de 40.000 euros a impulsar la receta deportiva

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia ha dado cuenta de la aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, del contrato para la ejecución de las obras y el suministro incluidos en el proyecto para la reforma del parque infantil del Salón, con un presupuesto base de licitación de 214.245 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

También, se ha dado cuenta de la aprobación del expediente de contratación para la renovación de la pérgola de la plaza de los Juzgados y la instalación de un refugio climático, con un presupuesto de 224.675 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Ambas actuaciones cofinanciadas por la Junta de Castilla y León en el ámbito del Fondo de Cooperación Económica Local General para el año 2025.

En el área de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado los convenios con las Casas Regionales de Palencia en Durango y Baracaldo, para la realización de actividades turísticas y culturales durante el presente ejercicio y con un importe de 1.000 euros, para cada una de ellas. Asimismo, se ha dado paso al convenio del Ayuntamiento de Palencia con el Consejo Local de Peñas por la cuantía de 47.000 euros para la organización y realización de actividades lúdicas y culturales en los periodos de Carnaval, Feria Chica, San Antolín, Navidad y Fiestas de los Barrios.

Ya en el área del Patronato, se ha dado luz verde a la autorización del gasto plurianual de 40.209 euros para financiar las obligaciones derivadas del contrato del servicio de gestión de proyectos de receta de actividad física-deportiva y social.

Por último, la Junta de Gobierno Local ha servido para aprobar los precios propuestos para las distintas actuaciones que forman parte de la programación del XLVI Festival de Teatro Ciudad de Palencia y que van desde los 11 a los 22 euros la entrada normal y de los 110 y los 80 euros los abonos normales y el reducido, entre los 90 y 65 euros.