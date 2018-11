«Mi trilogía cuenta la intrahistoria de la Edad Media en España» Peridis, el año pasado en Aguilar de Campoo. / Nuria Estalayo José María Pérez 'Peridis' presenta en Palencia este viernes, 23 de noviembre, su tercera novela, 'La reina sin reino' FERNANDO CABALLERO Palencia Viernes, 23 noviembre 2018, 07:46

Primero fue 'Esperando al rey' (2014), luego llegó 'La maldición de la reina Leonor' (2016) y ahora acaba de aparecer 'La reina sin reino' (Espasa). «Son tres novelas diferentes, pero forman una trilogía», puntualiza el autor, José María Pérez 'Peridis', arquitecto, dibujante, promotor y expresidente de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, y desde hace cuatro año novelista. Narrador de una época trascendental de la historia de España, la Edad Media, ese periodo que coincidió con el desarrollo del románica y de la construcción de las primeras catedrales góticas.

'La reina sin reino', que se presenta este viernes en la Biblioteca Pública (calle Eduardo Dato, 4, a las 19:00 horas) en un acto organizado por el Ateneo de Palencia, tiene como protagonista a Berenguela. «En toda la novela tiene un papel especial, porque es reina y al final termina coreinando con su hijo Fernando. Está siempre a su lado, detrás de él, aconsejándole y además gobernando Castilla y León cuando él iba a la guerra», señala el novelista. Esta relevancia de Berenguela se evidencia también, según Peridis, en su linaje: «Nieta de la famosa Leonor de Aquitania; hermana de Blanca, la reina regente de Francia; madre de un santo, Fernando III, y tía de otro, San Luis de los franceses. ¿Qué familia tiene dos santos?», se pregunta.

No obstante, pese a este protagonismo de Berenguela, las mujeres no tenían en general este papel. «El poder de las mujeres y la obligación era tener muchos hijos para casarles bien. Fundamentalmente dar un heredero al trono. También tenían funciones diplomáticas, porque las bodas eran absolutamente de conveniencia y luego hacían una gran misión de 'hombre bueno', es decir buscar el acuerdo diplomático antes que la guerra», señala.

La novela arranca en Compostela en 1210 y termina en Burgos en 1246, y cuenta entre otros acontecimientos la proclamación en 1217 de Fernando III como rey, hecho que ocurrió en Autillo de Campos. «Palencia tiene una gran presencia en la obra. En Autillo se proclama rey a Fernando III, Enrique I muere en la casa del obispo de Palencia cuando le cae una teja y el obispo Tello Téllez de Meneses es un personaje fundamental y testamentario de Alfonso VIII y además un gran apoyo de Fernando El Santo. Pasan muchas cosas en Palencia», describe Peridis. El monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes es otro de los escenarios de la obra.

Vuelo astral

La novela parte de Compostela, con un prólogo en el que Fernando y su hermano Alfonso realizan un «vuelo astral, pero con los pies en la tierra» con el obispo de Santiago, porque este era nigromante.

La época que relata Peridis en la novela tuvo una gran importancia histórica. «Es el momento en el que se reconquista prácticamente todo. Granada todavía hay que esperar hasta los Reyes Católicos, pero era un reino vasallo, le estaba gobernando Fernando, además pagaba un tributo extraordinario y acudía con sus hombres para defender al rey de Castilla cuando se le requería y servía para comerciar con África», explica el autor.

Los monasterios ocupan un lugar trascendental en los escenarios de la novela, como San Zoilo o San Fructuoso y San Primitivo de Sahagún, ambos benedictinos. «La corte era itinerante. ¡Qué lugar mejor para pernoctar, para pasear, para comer, para descansar y para despachar que los monasterios! Eran centros de logística medieval», asegura el novelista.

Además de esos monasterios –también el de San Juan de Burgos y el de las Huelgas en esta provincia, «que era casa real», apostilla Peridis–, aparecen en la novela las catedrales de Santiago de Compostela y León.

El arquitecto y dibujante define su trilogía de novelas históricas de la Edad Media como «la intrahistoria de los momentos más importantes de esa época, que es cuando se construye el Pórtico de la Gloria en la catedral de Santiago y cuando se empiezan las catedrales góticas, como las de León, Burgos, Palencia, Toledo, Cuenca...». Una intrahistoria que consiste en contar lo que no se cuenta habitualmente, unos episodios, en definitiva, medievales.

Tras estas tres novelas, Peridis anuncia que deja esta etapa de la historia que tanto conoce por su vinculación con el románico palentino y las catedrales –uno de sus mayores éxitos es el libro 'La luz y el misterio de las catedrales' (Espasa, 2012)–. Liberado también de las responsabilidades ejecutivas de la Fundación Santa María la Real, José María Pérez se dedicará ahora a «escribir de la sociedad de hoy y de los problemas de hoy». «Ando pensando ideas, pero no es seguro todavía, porque hasta que no esté en el papel, no me fío. No me fío de mí mismo», sonríe Peridis, cuyo último libro hasta 'La reina sin reino' es el que dedicó a la restauración del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, con el título 'Hasta una ruina puede ser una esperanza'.