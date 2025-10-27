El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Tres implicados en una pelea agreden a los policías que les custodiaban en el centro de salud

Los detenidos agredieron a los agentes al impedirles salir a la calle a una segunda trifulca con quienes se habían pegado por el intento de robo de una cartera y un teléfono en un bar

El Norte

Palencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:10

Comenta

La Policía Local de Palencia ha detenido a tres personas, acusadas de atentado a agentes de la autoridad. Los implicados acometieron contra los agentes cuando éstos los custodiaban en un centro de salud de la ciudad, a la espera de que fueran explorados.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del sábado al domingo, cuando un grupo de personas comenzaron a agredirse en la vía pública. El motivo de pelea, al parecer, tiene que ver con el intento de robo de una cartera y un móvil en el interior de un establecimiento de hostelería.

Dos patrullas de Policía Local de Palencia se personaron en el lugar, lograron separar a ambos grupos e identificar a varios de los participantes. Concretamente, tres de ellos presentaban lesiones, por lo que fueron trasladados a un centro de salud para ser evaluados. Durante la espera, los detenidos presenciaron cómo se aproximaban al centro varias personas con la que se habían peleado previamente e intentaron salir a por ellos.

Los agentes les pidieron que se mantuvieran en la sala de espera, conminándolos a tranquilizarse. A pesar del esfuerzo de los policías por evitar un nuevo conflicto, los implicados se mostraron agresivos e intentaron salir, llegando a agredir a los agentes.

Los policías redujeron y detuvieron a los implicados, consiguiendo que no se produjera una segunda pelea. Los sanitarios estimaron que uno de los tres detenidos debía de ser atendido al Hospital Río Carrión, a donde fue trasladado.

