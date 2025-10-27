El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de dos agentes de la Guardia Civil. Marta Moras

Palencia

Dos menores provocan un accidente al arrojar piedras a una carretera

Un vehículo sufrió daños materiales de consideración

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:54

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a dos menores por lanzar varias piedras a una carretera cercana a Villarrodrigo de la Vega y ocasionar daños de consideración a un vehículo que circulaba por esa vía.

Vehículo que aufrió el accidente.

Estos hechos, que se produjeron hace escasos días, provocaron un accidente a un vehículo que circulaba correctamente y que no pudo evitar colisionar con esos obstáculos presentes en la carretera, rompiendo el cárter y derramando gran cantidad de aceite en la vía.

Una patrulla de Tráfico acudió al lugar, auxiliando al ocupante, señalizando el lugar del accidente y retirando las piedras para evitar posibles nuevos accidentes.

La Guardia Civil de Palencia advierte que este tipo de hechos, así como modificar la señalización o verter líquidos peligrosos, pueden suponer un delito contra la seguridad vial al generar un grave riesgo para la circulación.

