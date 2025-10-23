Transportaba listones metálicos en su vehículo sin acreditar de quién eran

El Norte Palencia Jueves, 23 de octubre 2025, 14:41 Comenta Compartir

La Policía Local de Palencia investigó sobre las 10:15 horas del miércoles a un conductor que circulaba sin permiso de conducir vigente y le sancionó por carecer de seguro de responsabilidad civil obligatorio y la ITV en vigor. El vehículo fue retirado y trasladado al depósito y la Unidad de Atestados elaboró diligencias por este hecho.

También el miércoles, en torno a las 17:20 horas, la Policía Local de Palencia sancionó a un trasportista que superaba la masa máxima autorizada que podía conducir (3.500 kilos) e incluso la que soporta el vehículo (5.600 kilos). Una patrulla observó que un camión que transportaba bebidas presentaba indicios de circular con un notable exceso de carga. Tras identificarle, se trasladó el vehículo a la estación ITV de Palencia, cuya báscula arrojó un pesaje de 6.000 kilos, lo que supone superar en un 71,42% la masa que podía transportar el conductor con su permiso (B). Por estos hechos se inmovilizó el vehículo y se denunció una infracción calificada de muy grave por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Igualmente el mismo día, la Policía Local sancionó alrededor de las 18:00 horas a un conductor cuando circulaba con carga excesiva y mal estibada por la calle Granada. Una patrulla detectó una Renault Megane Scenic con elementos de andamiaje sobresaliendo del maletero del vehículo y dio el alto a su conductor. Preguntado por el origen de los listones metálicos, no pudo acreditar su titularidad, por lo fueron intervenidos. La Policía Local puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil por si alguien denunciara su sustracción.

Por otra parte, la Policía Local de Palencia identificó y sancionó a dos jóvenes por poseer presuntamente sustancias estupefacientes en la Calle Mayor. Fueron identificados por la Unidad Canina, marcando un perro a los implicados. Las sustancias fueron aprehendidas y remitidas a la Subdelegación del Gobierno para su análisis y denunciados por incumplir la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

