Galindo trata de importunar a los corredores del 'Toro del Pueblo'.

Galindo trata de importunar a los corredores del 'Toro del Pueblo'. Marta Moras Boada
Palencia

El 'toro del pueblo' mantiene viva la tradición en Astudillo

Vecinos y visitantes llenaron las calles para vivir un encierro que desde 2018 sustituye al histórico 'toro enmaromado', prohibido por sentencia

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:36

El 'toro del pueblo' ha puesto este lunes el colofón a las fiestas de la Santa Cruz de Astudillo. La localidad despidió sus celebraciones patronales ... con un festejo que, desde 2018, sustituye al histórico 'toro enmaromado', desaparecido tras las protestas y la sentencia judicial que obligó a modificar aquella tradición centenaria. Desde entonces, el municipio ha encontrado en esta cita su particular manera de mantener vivo el pulso taurino y reunir a vecinos y visitantes en el último día de las fiestas.

elnortedecastilla El 'toro del pueblo' mantiene viva la tradición en Astudillo