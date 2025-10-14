'Tocata y Fuga' incluye 30 conciertos de órgano que promocionarán el patrimonio

J. Olano Palencia Martes, 14 de octubre 2025, 22:44 Comenta Compartir

La Diputación Provincial colabora desde hace más de cuarenta años en el impulso y promoción del importante patrimonio organístico de la provincia, bien a través de la restauración de los propios instrumentos o bien con la programación de conciertos durante el periodo estival con la participación de reconocidos organistas nacionales e internacionales, y también en las labores de afinación y puesta a punto.

Además, la institución provincial sigue apoyando a las diversas asociaciones que se han ido creando en Palencia, con las que colabora en sus actividades mediante convenios con cada una de ellas. A través de uno de estos convenios respalda también la labor que se realiza por parte de la Escuela Provincial de Órgano de Palencia (EPOP), como ha recordado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, este martes en la presentación del programa cultural 'Tocata y Fuga' 2025-2026, una iniciativa que llevará la música de órgano a ocho localidades de la provincia, incluida la capital, y a la Villa Romana La Olmeda.

Con un total de 30 conciertos distribuidos en tres ciclos ('Música por mil tubos', 'Organada' y 'Suena el Hydraulis'), el programa se extenderá desde el 18 de octubre hasta el 22 de mayo, consolidando el compromiso de la institución con la promoción del rico patrimonio organístico palentino.

El ciclo 'Música por mil tubos', coordinado por la Asociación Fray Domingo de Aguirre, ofrecerá siete conciertos en el Auditorio del Conservatorio de Música de Palencia y la iglesia de San Pablo. Destacan actuaciones como la de Mónica Melcova, con 'El órgano y el cine mudo' (29 de octubre), y la colaboración entre Santiago Banda (órgano) y Adrián Martínez (trompeta) el 20 de marzo. También participarán alumnos de la Escuela Provincial de Órgano (EPOP) y del Conservatorio de Palencia, junto a organistas internacionales como Aart Bergwerff.

Por su parte, 'Organada' propone un maratón de música de órgano los días 18 y 19 de octubre en cinco localidades: Ampudia, Carrión de los Condes, Frechilla, Frómista y Fuentes de Nava, con breves interpretaciones de 10 a 15 minutos. El 19 de octubre, la Villa Romana La Olmeda acogerá demostraciones del Hydraulis, y la jornada culminará con un concierto de clausura en Támara de Campos a cargo de Miguel del Barco Díaz.

El tercer ciclo, 'Suena el Hydraulis' llevará 16 demostraciones del órgano romano a La Olmeda, los sábados de 11.00 a 13.30 horas, desde el 25 de octubre hasta el 23 de mayo (excepto Navidades y Semana Santa). Estas sesiones, dirigidas por alumnos de la EPOP, buscan acercar al público el sonido de este instrumento único, réplica de los órganos del Imperio Romano.

Este programa, que cuenta con el apoyo del Obispado, la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos y la empresa de café Prosol, busca no solo promover la música de órgano, sino también destacar el patrimonio cultural de la provincia, atrayendo a un público diverso y amante de la música, según han insistido los representantes de las entidades participantes. Entre ellos, el prior de la iglesia de San Pablo, el dominico Luis Miguel García, que se ha mostrado encantado de que el órgano del templo, puesto a punto para el uso del Conservatorio de Música que está anexo, acoja también dos conciertos de este ciclo.