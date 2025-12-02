Thieldón instala una quinta edición de 'Arte Palencia' La sala de Unicaja se convierte en escaparate del grupo de artistas, que homenajean a los recientemente fallecidos Ramón Margareto y José María Paniagua

El Norte Palencia Martes, 2 de diciembre 2025, 22:55

La sala de exposiciones de Unicaja en la Calle Mayor de Palencia acoge hasta el próximo 30 de diciembre la muestra 'Arte Palencia' de la Asociación de Artistas Plásticos Palentinos Thieldon. La exposición reúne 57 obras de 52 artistas, todos ellos palentinos, que abarcan pintura, escultura, cerámica, vidrio, textil y fotografía, en una edición dedicada a Ramón Margareto y José María Paniagua, como homenaje a estos dos artistas fallecidos recientemente.

En la misma línea de años anteriores, 'Arte Palencia' también tiene carácter solidario a través de la subasta de paletas artísticas que en esta ocasión tienen forma de corazón y cuya recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer. La donación de esta actividad alcanzó los 2.200 euros el año pasado.

Asimismo, los miércoles y jueves se realizarán visitas guiadas y la sala acogerá actividades culturales paralelas los viernes y sábados. El viernes día 5, habrá disfraces con arte; el día 12, 'Sabinadas' con César y Aris; el sábado 13, taller de fotografía analógica con café; el viernes 19 de diciembre, 'Garrapete Show, pintor y marchante'; el sábado 20 de diciembre, concierto de guitarra clásica con Álvaro Reja, y el día 27, 'Mr Louie, magia y humor show'

La muestra, que alcanza ya su quinta edición, registró 8.000 visitantes el año pasado.