«Es una de las actrices más talentosas con las que he trabajado. Cómica y trágica a partes iguales, magnética, certera, posee una luz especial ... que regala verdad a raudales en cada una de sus interpretaciones». Así se expresa el aclamado dramaturgo y director escénico Juan Carlos Rubio para referirse a Toni Acosta, quien le llamó por teléfono para proponerle que escribiera un monólogo que abordase el síndrome del nido vacío. Y, sin ningún tipo de vacilaciones, el autor cordobés, que no había cultivado hasta entonces este género, se puso manos a la obra y materializó 'Una madre de película', un traje hecho a medida para esta intérprete canaria (San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, 1972) y por el que logró una nominación a mejor actriz protagonista de teatro de texto de los premios Talía 2025, que se entregaron el pasado 13 de mayo, aunque el galardón de la citada categoría recayó finalmente en Aitana Sánchez-Gijón por su papel en 'La madre'.

'Una madre de película' aterriza este jueves, a las 20:30 horas en el Teatro Principal de Palencia, dentro del programa de la Primavera Cultural del Ayuntamiento. Un escenario que Toni Acosta pisó a principios del año pasado para representar, junto al actor Omar Ayuso, la obra 'El sonido oculto', texto que también firma Rubio. «La verdad es que es muy bonito todo lo que me está pasando con los montajes en los que intervengo. El teatro es un 'escaloncito' más en mi carrera y un reto profesional», asegura Acosta. Y añade: «'Una madre de película' tiene más humor que 'El sonido oculto' y es un monólogo de 80 minutos sin descanso, con lo cual el reto es aún mayor. Con esta obra espero ver la reacción del público palentino a la salida del teatro y que me cuenten qué les ha parecido».

Esta actriz, que campea más en proyectos audiovisuales que en teatro, ha encontrado en este último medio la horma de su zapato. «Hacer teatro me gusta más que rodar películas o series televisivas. Creo que en la trayectoria de un artista uno va encontrando sus preferencias a medida que va avanzando en ese camino y el teatro es donde yo me siento extraordinariamente bien y el medio que me ofrece desafíos maravillosos», subraya.

En esta comedia con tintes dramáticos y referencias cinematográficas, Toni Acosta interpreta el papel de Eva María, a quien el recuerdo de su vida y la visión de ese 'nido vacío' le harán deslizarse por una emocionante y divertida espiral, transformando su cotidiana realidad en una auténtica aventura de película.

Acosta ya no se bajará de las tablas y, con toda seguridad, le seguirán lloviendo propuestas teatrales. Y si esto no ocurriera, siempre contará con Juan Carlos Rubio para poner en marcha cualquier proyecto. «Toni, contigo yo siempre diré sí a cualquier aventura», ha declarado el dramaturgo.