El Súper Agropal Palencia tira de oficio ante el Oviedo

El Súper Agropal Palencia sumó este viernes su sexto triunfo del curso en Primera FEB en un trabajado partido ante el Alimerka Oviedo. Los palentinos ... corroboraron las buenas sensaciones mostradas en Zamora para reencontrarse con la victoria en casa junto a la afición morada. El acierto exterior fue una vez más el arma más poderosa del Súper Agropal, con un 45% en este apartado, acompañado de un paso adelante en la pintura, liderado principalmente por Armus. El cuadro morado supo tirar de oficio para mantener su ventaja en los momentos clave del encuentro, pese a contar con problemas en el rebote defensivo, sobre todo en la segunda mitad. Los mejores del conjunto de Lezkano fueron Mathieu Kamba y Mladen Armus. El alero anotó 15 puntos y terminó con 20 de valoración, mientras que el pívot aportó 14 puntos y 7 rebotes. Especial mención para Jakovics y Kunkel, que también fueron fundamentales en ataque (con 14 y 15 puntos respectivamente, además de 20 y 13 de valoración). El Súper Agropal jugará este miércoles su próximo compromiso, octavos de final de la Copa España frente al Iraurgi ISB en Azpeitia a las 20 horas.

El Súper Agropal Palencia saltó a pista de la mano del acierto –y vistiendo de blanco–, encontrando con facilidad sus primeros puntos en ataque. La mala noticia para los de Natxo Lezkano fue que el Alimerka Oviedo tampoco encontró demasiadas complicaciones para anotar en el primer intercambio de golpes. Un triple de Kunkel y cuatro puntos de Armus eran neutralizados por las constantes anotaciones de Parham (9-9). Un dos más uno del propio Armus y otro triple de Kunkel terminaron por generar el primer colchón de los palentinos en el marcador (16-13). El acierto exterior del Súper Agropal iba en aumento y el Oviedo se topaba en ataque con una defensa muy seria y sin fisuras. Los triples de Borg y Kamba obligaban a Javi Rodríguez a pedir el primer tiempo muerto del encuentro (26-20). El regreso a pista fue todavía peor para los ovetenses, que no volverían a anotar en lo que restaba de cuarto. Armus, un triple de Kamba y un último acierto de Vrankic desde la personal conformaban una distancia de doce puntos favorable a los de Natxo Lezkano al término de los primeros diez minutos de juego (32-20).

El segundo cuarto arrancó con unas sensaciones completamente opuestas para ambos equipos. El desacierto en ataque reinó durante esos primeros compases hasta que Wintering abrió la veda con una bandeja tras penetración. La respuesta del Alimerka Oviedo llegó en forma de triple con el sello de Hermanson y Townes con una canasta fácil, que provocaba el primer tiempo muerto de Natxo Lezkano (34-25). El Súper Agropal Palencia regresó a pista con cuatro puntos consecutivos de Adam Kunkel desde la media distancia, aunque sin terminar de dar un salto cualitativo en defensa para frenar las anotaciones de los visitantes. Un triple frontal de Duscak y un dos más uno de Copes, colocaban nuevamente al Alimerka Oviedo a solo cinco puntos (40-35). En los últimos dos minutos previos al descanso reinó otra vez el desacierto. Una sola canasta de Kunkel y dos tiros libres de Armus fueron los únicos puntos sumados por los de Lezkano, mientras que Oviedo solo pudo anotar un lanzamiento libre (44-36).

El inicio del tercer cuarto tras el paso por vestuarios fue un calco del primero. Acierto por parte de ambos y un primer intercambio de golpes equilibrado donde se mantenían los ocho puntos de ventaja para los palentinos. Kamba desde el triple rompía un poco con la dinámica anotadora, aunque una antideportiva de Kunkel daba la posibilidad al Alimerka Oviedo de contrarrestar. Duscak solo anotaba uno desde la personal y el saque de banda terminaba en pérdida y canasta fácil de Jakovics (53-41). Entraron entonces en escena la dupla visitante formada por Shelist y Townes para rescatar por enésima vez a los ovetenses. Cuatro puntos de cada uno de ellos recortaban diferencias (55-48). El Súper Agropal fue nuevamente mejor en los últimos compases del cuarto. Cinco puntos de Wintering y un dos más uno de Vrankic otorgaban oxígeno a los de Lezkano. Pese a todo, un triple de Townes y un mate de Shelis echaban el lazo al cuarto con 63-55 en el electrónico del Pabellón Municipal.

El último cuarto arrancó con técnica a Javi Rodríguez. Álvaro Muñoz anotaba desde la personal instantes antes de marcharse lesionado. En una mala caída en su tobillo derecho, el abulense se veía obligado a abandonar la pista con malas sensaciones y sin poder apoyar el tobillo maltrecho. Vrankic y Jakovics ponían en jaque al Alimerka Oviedo, provocando el tiempo muerto visitante (68-59). En el regreso a pista, una de cal y otra de arena. Dos más uno de Jakovics y técnica a Natxo Lezkano en la misma acción. Armus anotaba también en la siguiente jugada para poner trece puntos de margen (73-60). Intentó nuevamente Oviedo la remontada desde el triple con sendos aciertos de Townes y Duscak. Respondía de la misma forma Borg en el aro contrario, previo a otro tiempo muerto visitante (78-66). Duscak desde la personal y un triple de Townes obligaban a Lezkano a parar el cronómetro con diez puntos de diferencia.

El Súper Agropal no pudo sentenciar el encuentro hasta el último minuto, con un triplazo de Jakovics. Dos errores locales permitieron al Oviedo maquillar el marcador y situarse a 8 puntos a falta 51.1 segundos. Los visitantes dieron un último susto al volver a anotar, pero no quedaba suficiente tiempo como para terminar de culminar otro intento de remontada. Kamba anotó la última para los palentinos, cerrando el triunfo por 88-80.