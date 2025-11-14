El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Kamba anima a sus compañeros, este viernes en el Pabellón de Palencia.

Kamba anima a sus compañeros, este viernes en el Pabellón de Palencia.

El Súper Agropal Palencia tira de oficio ante el Oviedo

Los de Lezkano se reencuentran con la victoria y refrendan las sensaciones que mostraron en Zamora

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:47

Comenta

El Súper Agropal Palencia sumó este viernes su sexto triunfo del curso en Primera FEB en un trabajado partido ante el Alimerka Oviedo. Los palentinos ... corroboraron las buenas sensaciones mostradas en Zamora para reencontrarse con la victoria en casa junto a la afición morada. El acierto exterior fue una vez más el arma más poderosa del Súper Agropal, con un 45% en este apartado, acompañado de un paso adelante en la pintura, liderado principalmente por Armus. El cuadro morado supo tirar de oficio para mantener su ventaja en los momentos clave del encuentro, pese a contar con problemas en el rebote defensivo, sobre todo en la segunda mitad. Los mejores del conjunto de Lezkano fueron Mathieu Kamba y Mladen Armus. El alero anotó 15 puntos y terminó con 20 de valoración, mientras que el pívot aportó 14 puntos y 7 rebotes. Especial mención para Jakovics y Kunkel, que también fueron fundamentales en ataque (con 14 y 15 puntos respectivamente, además de 20 y 13 de valoración). El Súper Agropal jugará este miércoles su próximo compromiso, octavos de final de la Copa España frente al Iraurgi ISB en Azpeitia a las 20 horas.

