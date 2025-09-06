El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los alumnos, durante sus actuaciones en el número 100 de la Calle Mayor de Palencia.

Ver 21 fotos
Los alumnos, durante sus actuaciones en el número 100 de la Calle Mayor de Palencia. Marta Moras
Palencia

La solidaridad de los alumnos de la EMO retumba en favor de Cáritas

'Callejeros Musiqueros: una nota solidaria para los más necesitados' implica a 70 alumnos de la Escuela Ortega

El Norte

El Norte

Palencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:25

70 alumnos de la Escuela de Música Ortega se convierten este sábado en músicos callejeros por un día para recaudar fondos para Cáritas. Lo hacen interpretando música en vivo en la Calle Mayor con el objetivo de recaudar fondos para Cáritas. Es a la altura del número 100, justo debajo de la notaría de Juan Carlos Villamuza, quien colabora con este evento anual, permitiendo la conexión eléctrica del órgano en el que se interpreta un variado programa musical. Este instrumento se ha instalado en la terraza del Disco-Center Café, establecimiento de Palencia que también colabora desinteresadamente, aportando refrescos y repostería a los jóvenes intérpretes.

Más allá del fin altruista de este acto denominado 'Callejeros Musiqueros: una nota solidaria para los más necesitados', los participantes alegran el paso a los palentinos que discurran por la arteria principal de la ciudad en horario de mañana y tarde.

La iniciativa sirve también para tomar conciencia de la buena labor que desarrollan los músicos callejeros, amenizando los quehaceres de los transeúntes interpretando un programa musical de primer nivel con piezas de todos los estilos. El programa incluyó una nueva actuación del impactante medley de percusión 'Piratas del Caribe'. Desde Cáritas se invita a los palentinos a disfrutar de buena música y a que aporten su granito de arena con la ayuda que desempeñan desde hace más de 40 años para las personas más vulnerables.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  2. 2 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  3. 3 Programa completo de las Fiestas de Valladolid 2025
  4. 4

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  5. 5 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  6. 6 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  7. 7

    Derroche de música, risas y mucho vino en el desfile de peñas
  8. 8

    Los Pichas montan un fiestón con miles de amigos en la Plaza Mayor
  9. 9 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 6 de septiembre
  10. 10

    El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La solidaridad de los alumnos de la EMO retumba en favor de Cáritas