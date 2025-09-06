La solidaridad de los alumnos de la EMO retumba en favor de Cáritas

El Norte Palencia Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:25 Comenta Compartir

70 alumnos de la Escuela de Música Ortega se convierten este sábado en músicos callejeros por un día para recaudar fondos para Cáritas. Lo hacen interpretando música en vivo en la Calle Mayor con el objetivo de recaudar fondos para Cáritas. Es a la altura del número 100, justo debajo de la notaría de Juan Carlos Villamuza, quien colabora con este evento anual, permitiendo la conexión eléctrica del órgano en el que se interpreta un variado programa musical. Este instrumento se ha instalado en la terraza del Disco-Center Café, establecimiento de Palencia que también colabora desinteresadamente, aportando refrescos y repostería a los jóvenes intérpretes.

Más allá del fin altruista de este acto denominado 'Callejeros Musiqueros: una nota solidaria para los más necesitados', los participantes alegran el paso a los palentinos que discurran por la arteria principal de la ciudad en horario de mañana y tarde.

La iniciativa sirve también para tomar conciencia de la buena labor que desarrollan los músicos callejeros, amenizando los quehaceres de los transeúntes interpretando un programa musical de primer nivel con piezas de todos los estilos. El programa incluyó una nueva actuación del impactante medley de percusión 'Piratas del Caribe'. Desde Cáritas se invita a los palentinos a disfrutar de buena música y a que aporten su granito de arena con la ayuda que desempeñan desde hace más de 40 años para las personas más vulnerables.

Temas

Palencia

Música

Cáritas