Simulaba ser vigilante y ofreció sus servicios en un rodaje en Boadilla del Camino

El Norte Palencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:58 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha identificado y denunciado a un hombre como presunto autor de una infracción muy grave recogida en la vigente ley de seguridad privada. Fue sorprendido en la localidad de Boadilla del Camino a plena luz del día por agentes adscritos a la Comisaría de Policía Nacional de Palencia mientras vigilaba varios vehículos de transporte, autocaravanas y diverso material de apoyo utilizado para rodajes cinematográficos.

La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos es una actividad reservada por ley a los vigilantes de seguridad habilitados y a las empresas de seguridad dadas de alta en el registro nacional de seguridad privada, correspondiendo a la Policía Nacional la inspección y control del sector, así como la averiguación y denuncia de las infracciones en la materia.

La prestación de esos servicios por personal no habilitado como vigilante de seguridad constituye intrusismo profesional en materia de seguridad privada y podría ser sancionado con multas de hasta 30.000 euros, según la legislación vigente.

En Boadilla del Camino tuvo lugar a finales del pasado mes de septiembre el rodaje de varias tomas de la producción cinematográfica 'Buen Camino', una road movie (género cinematográfico cuyo argumento se desarrolla a lo largo de un viaje) inspirada en la ruta jacobea, dirigida y escrita por el cineasta Gennaro Nunziante y protagonizada por el popular cómico Checco Zalone, ambos muy populares en Italia. Durante el rodaje se desplegó un amplio 'atrezzo' de rodaje y un notable número de trabajadores, tanto nacionales como extranjeros.

Tras practicar diversas indagaciones, la Policía Nacional de Palencia sorprendió al supuesto vigilante de seguridad 'in fraganti', dentro un vehículo rotulado con textos y símbolos alusivos a seguridad y vigilancia, vistiendo además ropa con idénticos motivos.

Por investigaciones posteriores se ha tenido conocimiento de que el denunciado llegó incluso a presentar a la productora cinematográfica un presupuesto por escrito y muy detallado con los servicios de vigilancia ofertados y sus tarifas.

Se elaboró la correspondiente denuncia que fue remitida a la Subdelegación del Gobierno en Palencia.