«Siempre he sido ácido, provocador e irreverente y no me muerdo la lengua»

La diplomacia no se halla en el ADN de José Antonio Abellán, madrileño de nacimiento y abulense de sentimiento que cumplirá 65 años el 22 ... de abril. Este referente nacional de la comunicación musical, que se inició con 18 años en la radio, estampando su particular sello en distintas cadenas, y que presentó espacios televisivos tan icónicos como 'Tocata', entre los años 1984 y 1987, conduce, vía internet, La Jungla Radio desde 2019 y aterriza, por primera vez, en la capital palentina el sábado 22 (20 horas) para presentar en el Teatro Ortega su monólogo: 'Mi vida es un show'.

–Nació en Madrid, pero hace gala de sus raíces abulenses.

–Mis padres, que son de El Tiemblo, emigraron a Madrid cuando mi madre estaba embarazada y, por eso, nací en Madrid, pero toda mi familia desciende de este pueblo y yo me considero abulense.

–¿Cómo se le ocurrió estrenar 'Mi vida es un show' en plena pandemia?

–Lo estrené en Reinosa (Cantabria), hice dos bolos más y, luego, decretaron el estado de alarma por la pandemia. Después, estuvimos nueve o diez meses sin poder subirnos a los escenarios y, después, retomé la gira con las restricciones pertinentes hasta que la situación se normalizó y hasta hoy.

–Su espectáculo recala el sábado en Palencia. Supongo que conoce la ciudad…

–No, será la primera vez que la pise y creo que Palencia es la última capital de provincia donde tenía pendiente presentar mi show. No obstante, conozco muchos lugares de la provincia: en Guardo tengo un par de amigos aficionados a los quads con los que hago rutas con mucha frecuencia y también tengo amigos de toda la vida en Astudillo. Palencia me parece una provincia preciosa.

–¿Cuál fue el detonante de decidir contar sus vivencias sobre un escenario?

–En el verano de 2019, en una cena con un gran amigo mío, Miguel Ángel Rodríguez, 'El Sevilla, de los Mojinos Escozíos, al que conozco desde hace casi 30 años, y con más gente, empecé a contar anécdotas de mi vida y fue él quien me planteó hacer un monólogo de todo ello, incluso me hizo un guion con historias que yo le había contado antes, incorporando cosas de la cena. Y esa escaleta fue la que utilicé en mi primer monólogo en Reinosa, un guion que no tiene nada que ver con lo que cuento ahora, ya que cambio las historias dependiendo del momento, de la ciudad y del público. Yo cuento mi vida, pero muchas de las cosas cotidianas que cuento también las han vivido los espectadores, con lo cual se crea una atmósfera muy entrañable y divertida.

–¿No le da pudor abrir su corazón delante del público?

–Todo lo contrario. Hay espectadores que me preguntan que por qué cuento determinadas cosas y, aunque se parten de risa, es como si les diera vergüenza ajena lo que sale por mi boca. En este espectáculo cuento la parte buena de mi vida, pero. también, algunos patinazos importantes.

–¿José Antonio Abellán ha sido siempre ácido, provocador e irreverente?

–Siempre, desde niño. Mi madre estaba asustada del niño que había tenido; yo era bromista y siempre estaba riéndome y provocando.

–O sea, que en su ADN no existe la diplomacia…

–No existe, no. Además, no sé hacerlo, porque cuando intento ser diplomático, a los tres minutos ya se me nota. Nunca me he mordido la lengua; si no lo hice con treinta años, no lo voy a hacer ahora. Es una de mis señas de identidad para lo bueno y para lo malo.

–¿Qué significa para usted formar parte de la historia nacional de la radio musical?

–Es un placer. Es mucho más de lo que jamás hubiera soñado y les estoy muy agradecido a aquellas personas que me han dado fuerzas para conseguirlo. Mi propósito inicial era subsistir y entretenerme. La radio ha sido mi pasión desde niño y nunca pensé en formar parte de la historia ni ser un referente de la música tanto en la radio como en la tele.

–Cuéntenos alguna anécdota con algún artista internacional en sus años al frente de 'Tocata'.

–En 1984 Bruce Springsteen, Mark Knopfler, Elton John y Sting se negaron a hacer playback en los programas musicales de televisión y boicotearon a la MTV por no dejarles actuar en directo. Y creo que al siguiente fue cuando pacté para 'Tocata' una actuación en directo con Elton John, con el que ya tenía amistad y que aún conservo; y era la primera vez que lo hacía en nuestro país. El día de la grabación, para la que alquilamos el piano más caro, Elton John hizo las pruebas de sonido por la tarde en el plató más grande de los estudios de Prado del Rey, el público ya había llegado allí y cuando comenzamos a grabar, de repente, el plató se quedó a oscuras. Eran las seis de la tarde y el motivo del apagón fue que a esa hora a los técnicos les correspondía comer el bocadillo porque así lo había estipulado el comité de trabajadores. Tuve que disculparme ante Elton John, le expliqué lo que sucedía y tuvimos que esperar media hora, hasta que acabaron de merendar los operarios, para empezar a grabar la actuación.

–¿Cómo ve el periodismo actual?

–Mi labor de periodista empezó tardía, con cuarenta años cuando me pusieron al frente de los deportes de la Cope, tras la marcha de Jose María García a Antena 3, y donde yo hice periodismo de investigación en la radio, sacando a la luz hechos controvertidos por los que nos pusieron querellas criminales, que siempre ganamos porque jamás mentimos. Y, contestando a la pregunta, si hablamos del periodismo puro y duro, lo veo mal en cuanto a la precariedad del trabajo y a que los periódicos no acaban de enterarse del paso del papel al digital y algo que no entiendo es que el Estado siga siendo el mayor inversor publicitario de los medios de comunicación. Como futuro profesional para los jóvenes, en este oficio se vive con mucha incertidumbre.

–La Conferencia Episcopal retiró el pasado 9 de marzo siete de los quince juicios que estaban abiertos contra su persona.

–De esos quince, interpuestos en distintos municipios, siete se referían a mis supuestas calumnias e injurias cuando hice público que la Conferencia Episcopal había contratado a un grupo de personas armadas para seguir a mi mujer y a mis hijos, y, como ganamos el primero, los restantes son los que han retirado. Y quedan pendientes otros ocho concernientes a mis denuncias públicas sobre la desaparición de 62,5 millones de euros en la organización de conciertos benéficos de la COPE entre los años 2010 y 2018. El primero de éstos se celebrará en el mes de mayo y espero ganarlo porque tengo documentación sobre ese desfalco y confío en que retiren los otros siete. Estoy cansado ya de todo esto. La COPE está pidiendo para mí alrededor de 90 años de cárcel y cerca de 50 millones de euros, que no es moco de pavo. De todas formas, jamás he perdido ninguno de los más de 100 procesos judiciales en los que se me ha imputado porque nunca en mi vida he mentido.