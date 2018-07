Seis usuarios de Cocemfe se formarán en Palencia para su inserción laboral Convenio firmado entre el Ayuntamiento y Cocemfe para la prácticas formativas. / El Norte El convenio firmado contempla prácticas no remuneradas durante diez días como conserjes en edificios y servicios municipales EL NORTE Palencia Lunes, 2 julio 2018, 22:33

El Ayuntamiento de Palencia y Cocemfe Castilla y León han suscrito este lunes un convenio para el desarrollo de prácticas formativas en el marco del 'Programa de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral de personas con discapacidad', en una firma que contó con la presencia del alcalde, Alfonso Polanco, y de Asunción de Isla, presidenta de Cocemfe Castilla y León, así como de los ediles de Personal y de Servicios Sociales, David Vázquez Luis Ángel Pérez Sotelo, respectivamente.

Así, el Ayuntamiento de Palencia acoge, a propuesta de Cocemfe, el programa 'Itinerarios personalizados de inserción socio laboral para personas con discapacidad', cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Este programa persigue la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad a través de acciones de orientación, formación, asesoramiento laboral, acompañamiento hacia el empleo y prácticas, bien en centros especiales de empleo, bien en la empresa privada, bien en la administración pública.

Este programa supone el punto de partida de empleabilidad para un total de seis personas. Se trata de beneficiarios elegidos por Cocemfe. La entidad y el Ayuntamiento han definido un itinerario de formación que contempla prácticas no remuneradas como conserjes-ordenanzas en las áreas de Alcaldía, edificio Mariano Timón, Agencia de Desarrollo Local, Recaudación, edificio Lecrác, edificio Canónigas y Atención al Público. «A los seis he visto con enormes ganas de aprender y de trabajar para los palentinos. Y a los seis he trasladado mi satisfacción por que este período de prácticas se desarrolle en este Ayuntamiento. En total, van a estar con nosotros y van a estar al servicio también de los palentinos hasta el día 13 de julio. En total, diez días hábiles, en horario de mañana (de 9:00 a 14:00 horas)», señaló el alcalde.