Satse reclama más enfermeras, ya que algunas atienden hasta 2.000 pacientes El sindicato reitera que no hay paridad con el número de médicos, lo que provoca una sobrecarga de trabajo en el área de Enfermería

El Norte Palencia Martes, 25 de noviembre 2025, 07:14

El Sindicato de Enfermería Satse rechaza que la plantilla de los centros esté cubierta y sea suficiente, según indicó la Junta de Castilla y León la semana pasada tras la reunión del Consejo de Salud de Área de Palencia. El sindicato subraya que lleva desde 2021 exigiendo el incremento de plantillas de enfermeras y fisioterapeutas por el volumen tan elevado de pacientes a los que atienden. Satse Palencia explica que una muestra clara de que el número de enfermeras y fisioterapeutas no es suficiente en la provincia es que hay profesionales contratados por encima de la plantilla estructural y aun así «no se cubren las necesidades reales de atención a la población», según subraya la secretaria provincial de Satse Palencia, Sonia Pascual, que remarca que el sindicato sigue solicitando en todas las reuniones que incluyan en la plantilla estructural todos los contratos eventuales y se dote adecuadamente de los profesionales necesarios para prestar una atención sanitaria con garantías de calidad.

Según la información de la Junta, en los centros de salud «existe un número suficiente de profesionales, lo que permite garantizar la atención continuada sin incidencias, salvo momentos puntuales. Gracias al importante trabajo realizado por la Dirección Médica en la búsqueda, captación y contratación de profesionales, se ha conseguido estabilizar la zona norte, así como equilibrar la falta de profesionales a nivel urbano, favoreciendo que la asistencia sanitaria, tanto ordinaria como continuada, se haya prestado sin incidencias».

Explica la secretaria provincial de Satse que los cupos de pacientes por enfermera son muy elevados en la provincia de Palencia. Superan con creces las ratios establecidos para garantizar la seguridad y la calidad de la atención. Pascual informa de que hay enfermeras en centros de salud que tienen asignadas cerca de 2.000 cartillas e incluso más. «Esto se debe a que hay profesionales que tienen pacientes de más de un cupo médico. Es decir, no hay paridad entre el número de médicos y el de enfermeras. De hecho, la Gerencia Asistencial de Palencia ya reconoció este año esta situación en Pintor Oliva, Eras del Bosque, Jardinillos y La Puebla. Esto supone una sobrecarga de trabajo y una presión asistencial que puede afectar a la calidad de atención a los usuarios, especialmente crónicos pluripatológicos, que requieren un mayor tiempo de atención y un mayor número de actuaciones, con el agravante de que muchas de estas actuaciones deben realizarse en el domicilio del propio paciente, lo que supone a la enfermera más tiempo», insiste Pascual.

Asimismo, las profesionales de Enfermería sufren con esta situación. El sindicato ha señalado en cada una de las reuniones con la Gerencia de Asistencia Sanitaria que se deben evaluar los riesgos psicosociales y la sobrecarga de trabajo derivados de la asignación de más de un cupo de cartillas a enfermeras de los centros de salud rurales y urbanos de la provincia.

Por todo esto, Satse Palencia reitera que las plantillas de los centros de salud no están cubiertas ni son suficientes e insiste en la necesidad de crear las plazas necesarias para que enfermeras y fisioterapeutas puedan ofrecer una atención de calidad sin poner en juego su propia salud.