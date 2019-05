Sara García: «El deporte femenino está en auge y eso nos ayuda a ser más visibles»

Natural de Zamora. La tierra que vio nacer a uno de los mejores pilotos de motos de la historia como Ángel Nieto, también ha visto crecer a otro ejemplo de superación. Los inicios de Nieto fueron complicados, al igual que los de Sara García Álvarez. Abrirse hueco en un deporte y en un mundo donde el hombre tenía el monopolio ha costado, aunque García Álvarez no dejó de luchar hasta ser ingeniera y piloto profesional de motociclismo, logrando un extenso palmarés, además de ser la mujer que ha competido en el rally Dakar sin asistencias. Todas esas hazañas las ha relatado en el centro integrado de FPCamino de la Miranda, donde ha aprticipado en la jornada 'La mujeres cuentan', que intenta evidenciar la presencia de la mujer en la Formación Profesional y en el mundo de la automoción.

–¿Qué ha expuesto hoy en Palencia?

–Tendremos una ponencia en la que explico mi trayectoria, relato cómo he llegado hasta el Dakar y hasta ser directora de uno de los centros tecnológicos más fuertes de Europa. Quiero que los alumnos sepan que no es imposible y explicarles los pasos que he dado para ver si les puedo arrojar algo de luz. En esa edad, a veces, estás algo perdido y con dudas, por lo que me basaré en mi experiencia para dar la información que necesiten. Por la tarde, rodaremos un pequeños anuncio del centro y cambiaremos una moto de enduro, que lo que se compra, en una moto de rally, que es la que utilizamos en el Dakar.

–¿Ha encontrado usted muchas trabas en el mundo deportivo y laboral al ser mujer?

–He tenido bastante suerte. Siempre hay la típica piedra en el camino, que yo lo viví en la personas que no pusieron las cosas fáciles por ser mujer. Me he desenvuelto muy bien y no todo ha sigo negativo. Hemos encontrado facilidades y ahora está en auge la mujer y el deporte. No sé si hubiese podido alcanzar el sueño del Dakar si no hubiera existido ese movimiento o revolución. Siempre me quedo con lo positivo.

–¿Cómo alcanza la mujer éxito en un mundo, el de la ingeniería y las competiciones de motor, con gran protagonismo de hombres?

–Estamos abriendo las puertas para ganar visibilidad. Algunas no se lo plantean porque no está bien visto entre comillas. Poco a poco vamos cambiándolo y cada vez va a ser más normal y más fácil en todos los ámbitos. Todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles y nos podemos complementar para hacer todo tipo de trabajos.

–¿Avanzar en visibilidad es lo que más está costando?

–Ahora lo tenemos un poco más fácil porque es un tema que está en auge. El objetivo que tenemos que tener todas las mujeres es visibilizar y normalizar este paso que estamos dando.

–¿Se están dando los pasos correctos o se sigue años luz?

–Hemos dado los primeros gateos. No nos hemos levantado. Queda mucho por recorrer hasta que esto se erradique por completo y que veamos estos movimientos como cuando vemos ahora la primera mujer que corrió un maratón y nos parece aberrante porque la querían echar de las calles. La meta es conseguir esto no se tenga que dar.

–¿La pasión por las motos le viene al ser de la tierra de Ángel Nieto?

–Viene de mi familia, que tuvieron el concesionario de Yamaha durante más de 30 años. Nací entre cascos, motos y guantes. Siempre ayuda tener un referente que sea de tu ciudad. Es una motivación extra.

–¿Qué objetivo se ha marcado a corto plazo?

–De momento quiero seguir disfrutando. Al final esto no deja de ser mi afición. Tengo mi trabajo y lo deportivo está en un segundo plano, aunque me lo tomo como superación personal. El año pasado he dejado de disfrutar y eso se notó en la pista. También tuve tres lesiones y no se puede disfrutar de la misma manera que si estás al 100%. El objetivo es seguir haciendo cosas que a la sociedad le ayuden a mejorar. Quiero seguir disfrutando. He cambiado ya el 'chip'.

–Los deportes de motor están abriendo puertas a la mujer con los éxitos internacionales de María de Villota, María Herrera y Laia Sanz...

–Esa visibilidad que nos dan ellas en el deporte ayuda. Han conseguido llegar a todo el mundo y muchas niñas están viendo posibilidades en otros sectores, tanto en el mundo laboral como visibilidad diaria. No vemos a la mujer en la cocina o planchando. Ves referentes en otros ámbitos.