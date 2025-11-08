El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Primer día de vacunación esta campaña en una residencia de Palencia. Marta Moras

Sanidad ya ha administrado esta campaña 38.316 vacunas en Palencia, el 68,7% de gripe

El Sacyl apremia a inmunizarse, sobre todo a los grupos de riesgo, tras el repunte de las urgencias pediátricas respiratorias

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:35

Los virus respiratorios vuelven cada año con el frío que acompaña al otoño y el invierno. Al igual que la campaña de vacunación de la ... gripe, el covid-19 y, en esta ocasión, del virus respiratorio sincitial (VRS), que retornan también de forma anual. «No vacunarse frente a la gripe tiene unas desventajas como son visitas al médico, ingresos hospitalarios, acudir a urgencias y complicaciones graves», resumía la directora general de Salud Pública de Castilla y León, Cristina Granda Castro, con el objetivo de animar a hacerlo a la población que aún no se ha inmunizado, sobre todo a «a los grupos de riesgo, si tienes 60 años o más, si tienes un hijo menor de 9 años o si estás embarazada»,. La cita para vacunarse se puede solicitar a través de la aplicación Sacyl Conecta, en el centro de salud (ya sea por teléfono o presencial) y también a través de la página web de Salud Castilla y León.

