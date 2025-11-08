Sanidad ya ha administrado esta campaña 38.316 vacunas en Palencia, el 68,7% de gripe

Los virus respiratorios vuelven cada año con el frío que acompaña al otoño y el invierno. Al igual que la campaña de vacunación de la ... gripe, el covid-19 y, en esta ocasión, del virus respiratorio sincitial (VRS), que retornan también de forma anual. «No vacunarse frente a la gripe tiene unas desventajas como son visitas al médico, ingresos hospitalarios, acudir a urgencias y complicaciones graves», resumía la directora general de Salud Pública de Castilla y León, Cristina Granda Castro, con el objetivo de animar a hacerlo a la población que aún no se ha inmunizado, sobre todo a «a los grupos de riesgo, si tienes 60 años o más, si tienes un hijo menor de 9 años o si estás embarazada»,. La cita para vacunarse se puede solicitar a través de la aplicación Sacyl Conecta, en el centro de salud (ya sea por teléfono o presencial) y también a través de la página web de Salud Castilla y León.

El informe de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira) elaborado por la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León de la última semana ya ha detectado un incremento de las atenciones a niños en Urgencias de los hospitales. «Esta semana se ha producido un pequeño repunte de las urgencias hospitalarias pediátricas, que no ha repercutido en las hospitalizaciones», explica el documento publicado por la Consejería de Sanidad sobre el seguimiento de la incidencia de los agentes infecciosos que afectan al sistema respiratorio. Los diagnósticos de bronquitis y bronquiolitis reflejan una curva ascendente y pasan de un nivel 'no epidémico' a catalogación de nivel epidémico de 'intensidad baja'.

La cobertura de vacunación frente a la gripe estacional en Castilla y León, cumplido el primer mes desde el inicio de la campaña, que arrancó el 1 de octubre en residencias y el 14 del mismo mes a la población en general, se sitúa en un 33,3% de las personas a partir de 60 años. Hasta el 3 de noviembre se habían administrado 371.758 dosis (en total a todos los grupos de edad), el 48,6% sobre las recibidas hasta el momento (765.650).

Según los datos difundidos por la Dirección General de Salud Pública, en Palencia se han administrado un total de 26.342 vacunas. En el resto de provincias de Castilla y León, las cifras se sitúan en 27.872 en Ávila; 50.557 en Burgos; 63.618 en León; 50.031 en Salamanca; 22.682 en Segovia; 14.855 en Soria; 85.190 en Valladolid y 29.875 en Zamora, junto con 736 vacunas administradas sin constar la procedencia.

El colectivo que más se ha inmunizado hasta el momento a nivel regional es el grupo de riesgo por edad, con un total de 278.569 vacunas, seguido con 31.218 dosis administradas de las personas institucionalizadas, 17.321 para los grupos de riesgo por patologías o 15.381 a trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios. Y si el análisis se lleva a cabo por sexos, destaca la vacunación en mujeres (208.402 dosis) en Castilla y León, frente a hombres (163.280 dosis).

Palencia contará, en total durante toda la campaña, con 49.680 dosis de gripe de cinco tipos diferentes de vacunas (Fluad, Vaxigrip, Efluelda, Fluenz y Fluxcelvax). Tras los institucionalizados, llega el turno en los centros de salud de forma escalonada, comenzando con los grupos de población con mayor riesgo de complicaciones en caso de padecer la enfermedad de la gripe y a las personas que puedan transmitirla.

Ondas epidémicas

Las dosis administradas en Palencia hasta el momento de las tres vacunas ascienden a 38.316, con las 26.342 de la gripe mencionadas anteriormente (lo que representa el 68,7%), junto con 11.527 de covid (30,08%) y 447 del virus respiratorio (1,1%). Desde la Consejería de Sanidad insisten en vacunarse antes de que lleguen las ondas epidémicas. El año pasado ocurrió a principios de diciembre, en torno al puente de la Inmaculada y la Constitución, y como efecto de las Navidades, el pico de contagios duró hasta avanzado el mes de febrero.

El registro oficial de la Consejería de Sanidad de la vacunación de la covid-19 indica que en el primer mes de campaña ya han recibido su dosis un total de 188.822 personas, con un 28,6% de cobertura en personas a partir de 70 años y un 46,1% de dosis administradas sobre las recibidas (un tanto por ciento similar al de la gripe, que se frenaba en 48,6%). De esa cifra global, 88.616 fueron hombres y 100.206 mujeres, volviendo a situarse el género femenino en cabeza.

En el resto de provincias de la región, las dosis administradas hasta el momento han sido: Ávila 11.584; Burgos 26.913; León 30.898; Salamanca 24.784; Segovia 13.919; Soria 8.903; Valladolid 43.318; y Zamora 16.804. Además, hay que añadir otras 172 personas vacunadas de las que no consta procedencia.

Por grupos, el que más se ha inmunizado hasta el momento ha sido el relacionado con el riesgo por edad, con 128.119 vacunas. En segundo lugar se sitúan las personas con patologías de riesgo, con 32.796. Le siguen las institucionalizadas en residencias, con 19.315 y, en cuarto lugar, aparecen los trabajadores de centros sanitarios, con 2.936 profesionales, situándose en quinta posición, los profesionales de centros sociosanitarios, con 2.991 vacunas.

La inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), un patógeno causante de bronquiolitis y neumonías, refleja en el balance acumulado desde 1 de octubre hasta el 3 de noviembre un total de 7.224 niños que han recibido la dosis del anticuerpo nirsevimab, lo que significa un 90% de cobertura en los niños nacidos entre abril y septiembre de este año y un 63,1% en los nacidos en octubre.

En Palencia, las dosis administradas llegan a 447, mientras que en el resto de provincias de la región se sitúan en 472 en Ávila; 1.195 en Burgos; 1.161 en León; 872 en Salamanca; 536 en Segovia; 284 en Soria; 1.773 en Valladolid y 436 en Zamora, con 48 dosis puestas sin procedencia.

Castilla y León ha incorporado en esta campaña de vacunación frente VRS a adultos que residen en centros de personas mayores y de atención a la discapacidad. Igualmente, se vacuna a ciudadanos de 50 o más años que hayan afrontado un trasplante en los dos últimos años.

La proliferación de contagios de gripe y otros virus respiratorios se espera a finales de este mes, tal y como auguró el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, el pasado 14 de octubre. A partir de ahí, se irán encadenando contagios al alza. La campaña de vacunación se extenderá, en principio, hasta febrero del año que viene.