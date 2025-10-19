Saldaña vive con intensidad la Feria de la Alubia La lluvia no impidió el desarrollo de la mayor parte de las actividades, aunque sí ha conllevado la suspensión del concierto de Guille Jové

Uno de los puestos de venta de legumbres de la Feria de la Alubia.

Nuria Estalayo Saldaña Domingo, 19 de octubre 2025, 20:09

La Feria de la Alubia de Saldaña celebrada este domingo en la emblemática Plaza Vieja de la localidad comenzó discreta, pero se fue llenando de animación a lo largo de la mañana, a pesar de la ligera lluvia que trataba de mojar las calles. Variada oferta de productos, catas de comida y cerveza agasajaron a los visitantes.

El 'sirimiri' mañanero fue, por un lado, recibido con alegría, «ya que es necesaria para la tierra y los agricultores la estaban esperando para sus campos que ha estado lloviendo bien poco», según señaló el alcalde, Adolfo Palacios.

Sin embargo, por otro lado, las precipitaciones fueron las causantes de la suspensión del concierto de Guille Jové previsto para este día. «Porque ahora está lloviendo poco, pero en un rato puede caer un aguacero», se excusó el regidor saldañés cuando dio a conocer al público congregado en la Plaza Vieja, la cancelación de la actuación musical.

Aunque antes de subir al escenario para dedicar unas palabras al público asistente, Palacios recorrió los expositores acompañado de diferentes representantes institucionales, entre ellos, la secretaria general de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ana Álvarez-Quiñones Sanz; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio, y la vicepresidenta primera de la Diputación, María José de La Fuente; además de alcaldes y concejales de la comarca, junto a otros miembros de la corporación de Saldaña. Tras el paseo por los variados puestos de la muestra, las autoridades subieron al escenario para dar la bienvenida a los representantes de la Feria de la Alubia y la Hortaliza del municipio cántabro de Casar de Periedo. Igualmente, el alcalde quiso agradecer a todos los allí concentrados su participación en la feria.

Del mismo modo, Palacios resaltó la alta participación en el concurso de ollas ferroviarias y dio las gracias a los inscritos. «Han venido de muchos lugares y los más de 80 concursantes están repartidos por todas las plazas de Saldaña», indicó.

Asimismo, en el escenario se llevó a cabo el acto de entrega del IX Premio Alubia de Saldaña que este año ha recaído en el cocinero Javier Cuesta Marcos, del restaurante Cantina Sofia de Barrios de la Vega. Cuesta señaló sentirse orgulloso de este reconocimiento que le hace profeta en su tierra, y se lo quiso dedicar a su madre que le enseñó a cocinar.

Aunque la alubia es siempre la principal protagonista de este concurrido evento saldañés, otros ricos y variados productos, dulces y salados, se pudieron encontrar en las diferentes casetas, muchos de ellos provenientes también de la Vega de Saldaña.

La feria contó, además con un espectáculo de 'showcooking' de recetas en vivo con alubia de Saldaña ofrecido por el Cetece (Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León), y con una cata de cerveza artesana, de la marca Vereda, llegada del municipio palentino de Ledigos.