El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración contra las agresiones homófobas en la Plaza Mayor.

Ver 14 fotos
Concentración contra las agresiones homófobas en la Plaza Mayor. Marta Moras

Un rugido contra las agresiones homófobas en la Plaza Mayor

La concentración convocada por Chiguites LGTBI+ mostró apoyo a las víctimas, reclamó justicia y denunció la falta de avances en la normativa autonómica

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:07

La Plaza Mayor de Palencia ha sido escenario de un clamor ciudadano contra las agresiones homófobas registradas en la capital en las últimas semanas. Alrededor ... de 150 personas respondieron a la convocatoria de Chiguites LGTBI+ Palencia, que quiso trasladar un mensaje de apoyo a las víctimas y exigir la identificación de los agresores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos 18 afectados en Valladolid por el cierre por sorpresa de un concesionario de motos
  2. 2

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  3. 3

    El fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un exagente forestal de 60 años
  4. 4 Viajes gratis en autobús en Castilla y León: consulta las 2.610 rutas de Buscyl disponibles desde este martes
  5. 5 Muere un hombre de 60 años tras caerle un pino en Pedrajas de San Esteban
  6. 6

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  7. 7

    La vacuna contra la gripe en Castilla y León: fecha, grupos de riesgo y todo lo que debes saber
  8. 8 Más de 300 voluntarios apuntalarán la Marcha contra el Cáncer de Valladolid: «Todo el mundo es válido»
  9. 9

    La Guardia Civil asevera que el atropello mortal de tres camioneros en Tordesillas era «evitable»
  10. 10

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un rugido contra las agresiones homófobas en la Plaza Mayor