Un rugido contra las agresiones homófobas en la Plaza Mayor

La Plaza Mayor de Palencia ha sido escenario de un clamor ciudadano contra las agresiones homófobas registradas en la capital en las últimas semanas. Alrededor ... de 150 personas respondieron a la convocatoria de Chiguites LGTBI+ Palencia, que quiso trasladar un mensaje de apoyo a las víctimas y exigir la identificación de los agresores.

«Pretendemos principalmente mostrar nuestro apoyo a unas víctimas que han sido salvajemente agredidas por grupos que se han dedicado a realizar cacerías homófobas. Son hechos que no pueden tener cabida en nuestra ciudad y queremos mostrar públicamente nuestro rechazo a esos actos. Pedimos que se les identifique cuanto antes para que no queden impunes sus crímenes», subrayó Antonio Calvo, miembro de la Comisión Ejecutiva de la asociación.

Durante la concentración se leyó un manifiesto en el que se insistió en que «el foco se centre en los agresores y no en las víctimas». En este sentido, los convocantes remarcaron: «Queremos que esas personas reconozcan sus actos y paguen por ellos. Queremos decirles que tienen todo nuestro apoyo y que no han hecho nada mal para ser agredidos».

El acto estuvo cargado de simbolismo, con un grito unánime de «ni un paso atrás» que resonó en la Plaza Mayor, acompañado de mensajes como «fuera homófobos de nuestras calles». Antonio Calvo explicó que el objetivo era que «las víctimas se sientan arropadas. Queremos que sepan que no están solas. Tienen una organización y una ciudad entera apoyándolos. La Asociación tomará las medidas legales que considere oportunas cuando tenga algo más de información para garantizar sus derechos y proteger a las víctimas».

La concentración también sirvió para trasladar un mensaje político. Chiguites criticó al Partido Popular al entender que mantiene bloqueada la tramitación de la Ley LGTBI+ en Castilla y León, al considerar que su aprobación resulta urgente para ofrecer un marco de protección a las personas del colectivo. Una reclamación que se sumó a la exigencia de justicia inmediata para los últimos ataques sufridos en la capital.