Roberto Santos recoge el premio en La Bañeza. El Norte

Roberto Santos gana el Premio de Poesía Conrado Blanco con 'El abrigo de tu ausencia'

El exprofesor de Infantil en La Yutera y actual orientador en Venta de Baños se impuso entre 160 trabajos llegados desde distintos países 

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:25

Y llegó el momento de escuchar el nombre del ganador. Nervios y silencio tras tanta espera. Y el resultado fueron unos versos palentinos. La sala ... de la Fundación Conrado Blanco sentenció el 16 de julio su dictamen, con el anuncio del fallo del XXXVII Premio Nacional de Poesía 'Conrado Blanco León'. De entre los 160 trabajos procedentes de España, Argentina, Brasil, Uruguay, Reino Unido, Perú y Francia, el jurado –integrado por Adolfo Alonso Ares, Andrés Martínez Oria, Domingo del Prado Almanza, Jorge García Castrillejo y Luisa Arias González– eligió 'El abrigo de tu ausencia', del poeta Roberto Santos Fernández, como la pieza que mejor encarna «una voz sobria y emocional» capaz de explorar la memoria, el duelo y la fragilidad. Premio que el escritor palentino recogió en persona el domingo 3 en la gala oficial de La Bañeza.

