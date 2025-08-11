Roberto Santos gana el Premio de Poesía Conrado Blanco con 'El abrigo de tu ausencia'

Y llegó el momento de escuchar el nombre del ganador. Nervios y silencio tras tanta espera. Y el resultado fueron unos versos palentinos. La sala ... de la Fundación Conrado Blanco sentenció el 16 de julio su dictamen, con el anuncio del fallo del XXXVII Premio Nacional de Poesía 'Conrado Blanco León'. De entre los 160 trabajos procedentes de España, Argentina, Brasil, Uruguay, Reino Unido, Perú y Francia, el jurado –integrado por Adolfo Alonso Ares, Andrés Martínez Oria, Domingo del Prado Almanza, Jorge García Castrillejo y Luisa Arias González– eligió 'El abrigo de tu ausencia', del poeta Roberto Santos Fernández, como la pieza que mejor encarna «una voz sobria y emocional» capaz de explorar la memoria, el duelo y la fragilidad. Premio que el escritor palentino recogió en persona el domingo 3 en la gala oficial de La Bañeza.

Exprofesor de Educación Infantil en el campus de Palencia, psicopedagogo y actual orientador en el IES Recesvinto de Venta de Baños, Roberto Santos Fernández recibió la noticia con humildad y orgullo. «Para mí es una alegría inmensa y un honor muy grande recibir este galardón», declaró. «Más allá del premio, lo que más me ha emocionado es ver cómo este poema ha tocado a muchas personas que lo han leído y se han sentido reconocidas en él. Ese es el mayor premio que como escritor puedes tener», agregó.

Bajo el lema 'Bruno de los días', el poema teje la metáfora de un abrigo colgado en el perchero para sostener la presencia de quien ya no está. El autor explica que la inspiración brota de lo vivido y de lo compartido, pero siempre deja «puertas abiertas para que cada persona pueda entrar con su propia emoción». Esa apertura, subraya, es precisamente lo que convierte su obra en un espejo donde el lector reconoce sus propias ausencias.

El verso 'hay batallas que solo se libran en el armario' ha suscitado especial atención. Roberto Santos Fernández desvela su proceso creativo, «escribo desde la contención y la emoción. Me interesa lo frágil, lo cotidiano o los gestos mínimos que dicen más que mil palabras. Mi poesía intenta acompañar más que explicar. Cuando escribo, esa es la batalla que tengo, escuchar y dar la posibilidad al lector de entender».

La vida en una ciudad como Palencia también ha marcado también su enfoque literario, lejos de las grandes urbes donde apenas queda tiempo para pararse a reflexionar. «Palencia no está desligada del foco literario. Tiene una casuística diferente a ciudades donde hay menos tiempo para pararse a pensar. Aquí podemos detenernos, reflexionar, no como en esas megaciudades que te arrastran en el día a día».

Con una trayectoria que incluye premios de relato, microrrelato y menciones en certámenes como la 'Sierra de Francia' o las Justas Poéticas de Dueñas, Roberto Santos Fernández prosigue fiel a su vocación. «Mi intención es acompañar esas heridas y no intentar tanto dar respuestas». Y recalca lo esencial de su prestación poética. «El mayor reconocimiento es que me digan que la poesía les ha representado también a ellos, que se sientan identificados y hayan encontrado su propia ausencia en ella», concluye el poeta palentino.