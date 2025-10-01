El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Roban en una nave de la calle Alfareros y una vivienda de Cardenal Cisneros

La Policía Nacional investiga también tres tentativas de robo en viviendas de Diego Laínez y Plaza de España y una nave en Tejedores

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:36

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de esclarecer la autoría de dos robos cometidos en los últimos días en una nave de la calle Alfareros y en una vivienda de la avenida de Cardenal Cisneros de la capital palentina.

El robo en la nave fue denunciado el pasado viernes, después de que autor o autores desconocidos forzaran la puerta de entrada y accedieran al interior, apoderándose de tablets. En la avenida de Cardenal Cisneros de Palencia, el hecho delictivo fue denunciado este martes y se perpetró en una vivienda del inmueble número 19, después también de que forzaran la puerta de entrada.

A esos dos robos se suman las tentativas de robo también en los últimos días en dos viviendas del edificio número 2 de la calle Diego Laínez y en otra situada en el portal número 5 de la Plaza de España, así como en una nave industrial ubicada en la calle Tejedores de la capital palentina.

