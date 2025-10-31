La restauración de Las Casas del Rey en Paredes de Nava moviliza 208.000 euros Un programa mixto de formación y empleo permite a diez alumnos rehabilitar este edificio histórico del Canal de Castilla con técnicas tradicionales con tierra

El director general de Turismo y el delegado de la Junta, con la arquitecta y el alcalde de Paredes.

El Norte Palencia Viernes, 31 de octubre 2025, 23:02

La Junta de Castilla y León invirtió 208.889 euros en la restauración sostenible de Las Casas del Rey en Paredes de Nava, un programa mixto de formación y empleo que permite a diez alumnos-trabajadores rehabilitar este edificio histórico del Canal de Castilla utilizando técnicas tradicionales con tierra.

El director general de Turismo, Ángel González, acompañado por el delegado territorial en Palencia, José Antonio Rubio, y el alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón, han girado este viernes una visita institucional al municipio para conocer de primera mano los proyectos de impulso al desarrollo turístico sostenible y los avances del Programa Mixto de Formación y Empleo Las Casas del Rey, promovido por el Ayuntamiento y financiado íntegramente por la Junta.

Este programa, de nueve meses de duración y que concluirá en diciembre, centra su actividad en la rehabilitación de los antiguos almacenes de grano del Canal de Castilla, cerrados durante años y en estado de deterioro.

Los diez alumnos-trabajadores realizan tareas de conservación, reparación y mantenimiento, como revestimientos continuos, solados, restauración de paramentos y reposición de alicatados. Destaca la eliminación de revestimientos de cemento para su sustitución por técnicas tradicionales de construcción con tierra, recuperando métodos sostenibles que respetan la estética y el entorno del edificio histórico.

Durante la visita, Ángel González subrayó «la importancia de impulsar proyectos que unan la recuperación del patrimonio con la generación de oportunidades laborales y la dinamización turística de nuestros municipios». Por su parte, José Antonio Rubio destacó «el potencial de la localidad como referente en turismo cultural y patrimonial en la provincia de Palencia», según recoge Ical.