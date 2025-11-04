El repunte de octubre sitúa a Palencia con más parados que hace un año Mala evolución del mercado laboral en un mes en el que la provincia apenas creó 31 de los 4.016 empleos que ganó el conjunto de la comunidad

A día de hoy, Palencia tiene 6.150 personas desempleadas inscritas en las oficinas del SEPE / Ecyl y es la única provincia de Castilla y León que presenta más parados que hace un año, en concreto 74. A ello se suma que los 67.728 afiliados a la Seguridad Social representan un incremento interanual del 1,08%, el segundo más flojo de la comunidad por detrás de Soria, que registra caída (0,32%). El mes de octubre tuvo un repunte mínimo de cotizantes al sistema y un aumento del paro superior al autonómico y al nacional. El sector educativo, por el nuevo curso académico, fue el principal motor de la creación de puestos de trabajo el mes pasado.

La provincia registra, según los datos del Ministerio de Trabajo, 6.150 personas desempleadas, que suponen un repunte del 3,73% con respecto a septiembre (por encima tanto del 2,60% regional como del 0,91% del conjunto de España). En la comparación con el mismo mes del año pasado, el aumento del paro es del 1,22%, que contrasta con la bajada del 4,58% regional y del 6,08% del conjunto del país.

Del total de personas sin empleo inscritas en las oficinas de búsqueda de trabajo, 2.410 son hombres y 3.740, mujeres, es decir un 40/60.

El paro aumentó en el sector agroganadero (25 más, hasta una suma de 322 personas), en la industria (5, hasta 502), en los servicios (177, hasta 4.448), en la construcción (13, hasta 265) y también en el colectivo sin empleo anterior, donde subió en una persona, hasta totalizar 613.

El número medio de afiliaciones al Sistema de la Seguridad Social en Palencia en el mes de octubre de 2025 se situó en 67.728, lo que representa un aumento del 0,05%, superior tanto al de la comunidad (0,40%) como al de toda España (0,65%). Tiene la provincia hoy 722 cotizantes más que hace doce meses (1,08% de subida anual, frente al 1,42% regional y el 2,38% estatal). Del total de afiliados, 55.545 pertenecen al Régimen General de asalariados mientras que 12.183 son trabajadores por cuenta propia del RETA. La cifra de autónomos se vio incrementada en cuatro unidades el mes pasado, lo que no quita para que haya en la actualidad 183 menos que en octubre de 2024, la segunda pérdida más acentuada tras la de Ávila.

Ganó Palencia en el mes recién terminado 571 empleos en el sector de la educación y 63 en la industria manufacturera. El resto de aumentos fueron testimoniales:actividades profesionales, científicas y técnicas (7) e inmobiliarias (6). Tiraron para abajo la agricultura (20 menos); el comercio (72) y la hostelería (81) y, sobre todo, las actividades administrativas y los servicios auxiliares (128 menos) y las sociosanitarias (267).

Castilla y León lidera la subida del paro en España

El número de desempleados se elevó en octubre en Castilla y León en 2.545 personas, lo que supone un incremento del 2,6% sobre el mes de septiembre, hasta un total de 100.568 parados, y la mayor subida entre las autonomías. El paro subió en las 17 comunidades autónomas, con las mayores subidas en cifras absolutas en por Castilla y León, Andalucía (2.535) y Cataluña (2.423). En términos interanuales, el desempleo registra una caída en la comunidad del 4,58%, con un total de 4.823 castellanos y leoneses que abandonaron las listas del paro.

El número de afiliados aumentó en 4.016 personas respecto a septiembre, por lo que la comunidad vuelve a superar el millón de cotizantes (1.003.144).

Desde UGT Castilla y León deploraron el mal dato del paro regional de octubre y advirtieron de que el mercado laboral en la comunidad sigue marcado por la temporalidad, ya que el 60% de los contratos son temporales y la mayoría recae en las mujeres que también soportan la precariedad no deseada. En CC OO vieron el vaso medio lleno, miraron al dato interanual y consideraron «muy positiva» la evolución del mercado laboral hasta el punto de ver posible alcanzar el pleno empleo en un futuro no lejano. Eso sí, el sindicato exigió a la patronal «buenas remuneraciones salariales, que permitan al conjunto de la clase trabajadora llegar a fin de mes».

CEOE Castilla y León aseguró que octubre constata que «las empresas siguen enfrentándose a importantes desafíos», como la inestabilidad regulatoria y los costes empresariales.