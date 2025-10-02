El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Protesta de la Policía Local, en el pleno del pasado julio. Marta Moras

La representación sindical de la Policía Local exige que se cierre un nuevo acuerdo de funcionarios

Los agentes exigen el pago de horas extraordinarias y critican retrasos de tres años en la entrega del vestuario

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:30

Se pagarán las horas extra realizadas por los agentes de la Policía Local con motivo de la celebración de eventos extraordinarios en la ciudad. Pero ... no se aplicarán las tarifas que se fijaron en el acuerdo incial alcanzado por la representación sindical y el equipo de gobierno municipal del PSOE, al existir un informe jurídico de los técnicos del Ayuntamiento que establecen que se trataría de una medida ilegal. Este es el mensaje que ha querido transmitir la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ante el último comunicado de protesta difundido por sindicato CPPM (Colectivo Profesional de Policía Municipal), en el que se recoge que el Consistorio debe a los agentes de Policía 45.185 euros en horas extraordinarias.

