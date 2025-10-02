La representación sindical de la Policía Local exige que se cierre un nuevo acuerdo de funcionarios

Se pagarán las horas extra realizadas por los agentes de la Policía Local con motivo de la celebración de eventos extraordinarios en la ciudad. Pero ... no se aplicarán las tarifas que se fijaron en el acuerdo incial alcanzado por la representación sindical y el equipo de gobierno municipal del PSOE, al existir un informe jurídico de los técnicos del Ayuntamiento que establecen que se trataría de una medida ilegal. Este es el mensaje que ha querido transmitir la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ante el último comunicado de protesta difundido por sindicato CPPM (Colectivo Profesional de Policía Municipal), en el que se recoge que el Consistorio debe a los agentes de Policía 45.185 euros en horas extraordinarias.

El sindicato recuerda que el coste de las horas por estos servicios fue fijado en un acuerdo de funcionarios que suscribió el propio equipo de gobierno, por lo que reclama el pago efectivo de estas cantidades. Sin embargo, la alcaldesa ha señalado que hay reparos formulados por los servicios jurídicos municipales que impiden este abono, aunque sí recalcó que esas horas extras que efectivamente se han llevado a cabo se abonarán bajo las tarifas que legalmente están establecidas en estos momentos.

Sin embargo, la alcaldesa se mantuvo abierta a iniciar nuevas negociaciones con los representantes sindicales, pero dejó claro que la situación de la plantilla ha cambiado, ya que el número de agentes se ha visto incrementado de 75 a 105. «Ahora se cumple el ratio de policía por habitante», señaló.

Mientras, desde el sindicato policial también se reclama que se reabra la negociación para cerrar un nuevo acuerdo de funcionarios, pero extiende sus demandas a otros aspectos que considera relevantes, como los retrasos en la entrega de vestuarios, que, según indican, se extiende ya a tres años. También expresan su preocupación por la falta de vehículos, por lo que piden una mayor implicación del equipo de gobierno en los problemas de la Policía Local.