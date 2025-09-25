El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alberto Reguera, observando el volcán Osorno de Chile durante su viaje. Pablo Bravo Rojas

Reguera descubre su nueva obra en la galería parisina que le apoyó en sus inicios

El artista, palentino de adopción, retrata en esta colección volcanes y paisajes de los Lagos del Sur de Chile

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 06:49

La galería Olivier Nouvellet de París, ubicada en la zona más concurrida de espacios artísticos de arte moderno y contemporáneo de la capital francesa, cuelga ... en sus paredes la radiografía visual y sensorial de los volcanes y paisajes que percibió el pintor Alberto Reguera –segoviano de nacimiento y palentino de adopción­– durante el viaje que realizó a Chile entre febrero y marzo de 2024. De hecho, la exposición, que se extenderá tan sólo hasta este sábado, 27 de septiembre, por razones de logística de la galería y personales del artista, se titula 'Alberto Reguera: Regreso de Chile' ('Retour du Chili', en francés) y constituye la primera entrega de un ciclo de obras inspiradas en dicho periplo.

