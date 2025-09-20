Los recuerdos regresan a Monzón con un encuentro de trabajadores de la Azucarera

Las primeras imágenes de la vieja Azucarera de Monzón de Campos volverán a cobrar vida este sábado en un encuentro inédito que reunirá a decenas ... de antiguos trabajadores, familiares y amigos. Será la primera vez que se celebre una jornada de estas características, pensada para recordar la importancia que tuvo la fábrica en la localidad entre 1944 y 2003, años en los que se convirtió en uno de los motores económicos y sociales del municipio e importante también en la provincia de Palencia.

El programa arrancará a las 12:00 horas en la Plaza Mayor, donde serán los propios azucareros quienes presenten el acto. Allí se pronunciarán unas palabras por parte de algunos empleados y también del alcalde antes de dar paso a la exposición fotográfica que recorre la historia de la Azucarera. Ya por la tarde, a las 14:30 horas, los asistentes se trasladarán al Pabellón de los Deportes para compartir una comida de hermandad, para la que se habían establecido inscripciones previas con un coste de 25 euros.

La exposición fotográfica se ha dividido en tres bloques temáticos. El primero se centra en la construcción de la Azucarera en los años cuarenta; el segundo, en la vida cotidiana de los azucareros y sus familias, con instantáneas tomadas en los hogares o en celebraciones como las fiestas del Pilar; y el tercero muestra el proceso de desmantelación de las instalaciones, símbolo del final de una etapa decisiva para Monzón. Esta muestra estará abierta a vecinos y visitantes a partir del domingo y estará disponible durante al menos una semana, siendo ese tiempo extensible dependiendo de la demanda recibida por el público.

Uno de los principales impulsores de la iniciativa es Carmelo Margüello, organizador de la muestra y exconcejal del Ayuntamiento de Monzón, que trabajó en la fábrica durante varios años. «Nuestra idea es hacer un encuentro de azucareros para recordar nuestra vida en la Azucarera», explica. «Es la primera vez que se hace. Llevábamos varios años pensando en ello y por fin nos hemos decidido. Contamos con unos 140 inscritos».

Para Carmelo Margüello, la cita tendrá un componente muy personal al tratarse de un reencuentro con muchos excompañeros y con parte de su propia vida. «Supone volver a reencontrarte con viejos compañeros. Mucha gente que ha confirmado su asistencia son trabajadores a los que hace muchísimos años que no veo y será un encuentro para hablar de nuestras cosas y recordar nuestra vida en la Azucarera».

El organizador destaca, además, el papel que desempeñó la factoría en el desarrollo del municipio durante tantos años. «La Azucarera era algo vital para Monzón. Uno de los grandes motores del pueblo y parte de ese motor nos lo han quitado». Una memoria colectiva que ahora se reivindica con esta fiesta azucarera, destinada a convertirse en un hito para los que vivieron de cerca la actividad de la fábrica y para sus descendientes.