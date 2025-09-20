El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Construcción de las casas en Monzón de Campos, en 1943.

Los recuerdos regresan a Monzón con un encuentro de trabajadores de la Azucarera

La cita, que reunirá este sábado a más de 140 antiguos empleados y familiares, incluye una exposición fotográfica y una comida popular

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:52

Las primeras imágenes de la vieja Azucarera de Monzón de Campos volverán a cobrar vida este sábado en un encuentro inédito que reunirá a decenas ... de antiguos trabajadores, familiares y amigos. Será la primera vez que se celebre una jornada de estas características, pensada para recordar la importancia que tuvo la fábrica en la localidad entre 1944 y 2003, años en los que se convirtió en uno de los motores económicos y sociales del municipio e importante también en la provincia de Palencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  2. 2

    Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover
  3. 3

    Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo
  4. 4 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  5. 5

    El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720
  6. 6 Un restaurante especialista en arroces con gran variedad en su menú
  7. 7

    El Cuadro, la zona de Valladolid donde Brad Pitt salió de fiesta: «Ahora vivimos más tranquilos»
  8. 8 Hallan muerto en su domicilio en Palencia a un hombre de 77 años
  9. 9 Se vende iglesia en Castilla y León: templos y campanarios por menos de lo que piensas
  10. 10

    Valladolid alcanza el pico de un episodio de calor «excepcional» con 35,5 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los recuerdos regresan a Monzón con un encuentro de trabajadores de la Azucarera

Los recuerdos regresan a Monzón con un encuentro de trabajadores de la Azucarera