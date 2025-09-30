La rebaja del IBI marca el inicio de la negociación de las ordenanzas de 2026

No ha empezado aún de manera formal la negociación para aprobar las ordenanzas fiscales del próximo año y el equipo de gobierno socialista, más necesitado ... que nunca del apoyo de otros grupos para sacar adelante las votaciones, ya comienza a encontrarse importantes apoyos y precisamente en uno de los grupos con los que, sobre el papel, podría tener una mayor afinidad en el ámbito fiscal.

Se trata de IU-Podemos, que ya ha difundido un comunicado en el que se muestra muy crítico con el avance de la propuesta de tasas e impuestos para el próximo año elaborada por la Concejalía de Hacienda que dirige el socialista Carlos Hernández.

La negociación de este año, de cara a 2026, estará marcada fundamentalmente por la modificación del tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles, la tradicional contribución urbana, que se ha visto incrementada en este 2025 como consecuencia de la actualización de los valores catastrales de las viviendas, que estaban congelados desde 1996. Esto ha provocado en algunos casos que ese valor se haya incrementado incluso en un 100%, lo que ha supuesto un duro golpe para el bolsillo de los contribuyentes.

Por ello, el equipo de gobierno socialista se comprometió con algunos grupos de la oposición, durante la negociación de los últimos presupuestos, una rebaja del tipo del IBI, que se sitúa en estos momentos en el 0,5847%. El objetivo es que este tributo se vea reducido para el próximo año y así lo ha comunicado el concejal de Hacienda durante la reunión de la Comisión Informativa de este lunes, en el que se ha presentado un avance de algunas de las propuestas.

Y aunque la negociación está todavía en sus primeros estadios, desde IU-Podemos ya se ha cargado con fuerza contra las previsiones iniciales del equipo de gobierno del PSOE. «Consideramos que el enfoque del equipo de gobierno con respecto a las ordenanzas fiscales sigue estando lejos de nuestra posición al resultar continuistas y tibias», se afirma en el comunicado. IU-Podemos señala que es una propuesta realizada «a medio gas» y que se limita a «cuatro modificaciones».

Así, la formación izquierdista ha presentado una propuesta alternativa en la que plantea medidas como un recargo «efectivo» del IBI del 30% a los bienes inmuebles de uso residencial desocupados permanentemente.

Además, plantea una bajada generalizada del 20% del IBI y la aplicación de este tributo a los bienes inmuebles de la Iglesia que no estén destinados a actividades de culto o educación. En este ámbito se pide también una bonificación del 50% del IBI a la vivienda habitual de las personas jubiladas que se encuentran en la situación de cobrar la pensión mínima.

Por otra parte, IU-Podemos reclama una subida de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil. También solicita una subida de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por la instalación de cajeros automáticos en las calles de primera y segunda categoría.

IU-Podemos plantea también un aumento de los recargos por la instalación de veladores y sillas en la vía pública cuando se trate de vías peatonales, cuando se sitúen en el interior de estructuras de cerramiento fijas o semipermanentes que supongan ampliación de la ocupación del suelo y vuelo y cuando se instalen toldos, sombrillas, cortavientos, jardineras, estufas y ventiladores.

Otra de sus propuestas es la eliminación de la tasa por expedición de volantes y certificados de empadronamiento.