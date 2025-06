El Ayuntamiento aprobará en el próximo pleno una rebaja del IBI para 2026

El Impuesto de Bienes Inmuebles, la popularmente llamada contribución urbana, es el tributo que mayores ingresos le aporta a los ayuntamientos y es también el ... más temido por los ciudadanos, después del IRPF (la renta). Pocas familias se libran de contar con un inmueble en propiedad o incluso con algún terreno, aunque sea rústico, puesto que estas parcelas también están sujetas a su fiscalidad.

Por ello, una pequeña variación en el tipo de este impuesto siempre resulta especialmente sensible para el bolsillo de los ciudadanos, lo que también conduce a que en no pocas ocasiones este tributo que recaudan directamente los ayuntamientos se convierta en uno de las principales armas de la batalla política local.

En Palencia, esta situación se ha vivido con especial intensidad el pasado año, cuando la revisión catastral solicitada por el Ayuntamiento para ajustar los valores de los inmuebles al momento actual, ha supuesto una notable revalorización de muchas de las viviendas de la ciudad, lo que se traduce posteriormente en un incremento del recibo que se paga por el IBI. Y como estos valores catastrales no se actualizaban desde el año 1996, el incremento en muchos de los casos ha sido incluso del 100%, especialmente para las vías consideradas de mayor categoría en el callejero municipal. Aunque, también es cierto, que esos valores catastrales en determinados barrios se han visto reducidos, con lo que unos pocos tendrán que pagar menos por el IBI, pero solo unos pocos.

Para la gran mayoría, la subida es importante. «Catastrazo», lo han denominado desde los grupos de la oposición, a pesar de que, por ejemplo, el PP intentó llevar a cabo esta medida justo en el año 2020, pero lo paralizó debido a la pandemia de la covid.

En realidad, el equipo de gobierno municipal del PSOE no ha variado para este año la ordenanza fiscal que se aplica al Impuesto de Bienes Inmuebles. El tipo de gravamen para los edificios urbano se ha mantenido en el 0,5847%, con lo que este tributo ni se llevó a votación cuando se fijó la fiscalidad para 2025. Sin embargo, el incremento en la recaudación del Consistorio podrá aumentar este año en más de 600.000 euros debido a esa revalorización catastral de los inmuebles, que para que no resulte tan lesiva para el bolsillo del contribuyente se irá aplicando de forma gradual durante los próximos diez años. El cobro de este impuesto se inició el pasado 18 de junio, aunque el primer plazo no se girará a los recibos domiciliados hasta el 2 de julio. Se trata de un cargo del 60%. El segundo plazo para las domiciliaciones bancarias, del 40%, se carga el 2 de octubre.

Y si en julio llega el pago para la mayoría de los contribuyentes, también llegará este año, aunque habrá que esperar al día 17, una reducción del tipo de gravamen de este impuesto de cara al próximo año. Fue un acuerdo entre el equipo socialista y el grupo de Vamos Palencia para sacar adelante los presupuestos de este año.

«Vamos a llevarlo en el pleno de este mes de julio. Ya lo habíamos anunciado, era un pacto que teníamos con Vamos Palencia y lo vamos a formalizar ahora. Va a ser una bajada del tipo de gravamen del IBI para el próximo año, pero lo que todavía no podemos avanzar es el porcentaje de bajada, porque estamos haciendo los cálculos. Tenemos que ver hasta cuánto podemos llegar, pero lo que sí será seguro es que habrá una bajada para el próximo año y lo vamos a aprobar ya en pleno para que tenga validez a 1 de enero, con lo que no haya ningún problema para que pueda aplicarse, porque este impuesto comienza a devengar con el inicio del año», manifestó el concejal de Hacienda, Carlos Hernández, quien avanzó que esta medida vendrá acompañada de otro paquete de modificaciones de carácter fiscal también para el próximo año.

En este sentido, señaló que su objetivo es llevar a la aprobación del pleno la nueva tasa por la recogida y el transporte de las basuras, que, según indicó debe establecerse para cumplir la directriz europea que establece que debe ser el contribuyente el costee el gasto total que supone la prestación del servicio. Para ello, el equipo de gobierno establecerá una cuota fija y otra variable que se fijará en función del consumo de agua de cada domicilio. «Hemos estudiado diferentes fórmulas y consideramos que vincular el pago al consumo del agua es la más adecuada, como han hecho ya muchos ayuntamiento, dado que no es posible medir las basuras reales que genera un domicilio», ha explicado el edil, que se muestra confiado en contar con el apoyo de una mayoría suficiente de concejales para sacar adelante la propuesta, para la que hasta ahora no ha habido consenso.

El pleno debatirá también unas modificaciones en la cuota del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para ajustarlo a la realidad de las ciudades del entorno de Palencia, dado que el tipo del 2,29% actual es muy superior al de otras capitales. Se pretende reequilibrar la recaudación con una subida en las tasas de algunas licencias urbanísticas, dado que las tarifas en Palencia se encuentra, al contrario que el ICIO, por debajo del resto de ciudades próximas.