Escuela de Pastores dentro del proyecto Reactiva Brañosera. El Norte

Reactiva Brañosera enseña el oficio a 63 nuevos pastores

El proyecto impulsado por la Fundación Santa María la Real y el Ayuntamiento de la localidad capacita a 32 mujeres y 31 hombres

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 06:53

Comenta

32 mujeres y 31 hombres han participado este año en las tres ediciones de la Escuela de Pastores impartidas dentro del proyecto Reactiva Brañosera. Dos de ellas se han realizado en Ávila y una, en Aguilar de Campoo, con clases teórico-prácticas y profesores especializados. No solo han conocido el oficio de primera mano, sino que ahora cuentan con los recursos necesarios para poder convertirlo en una salida laboral de futuro.

Reactiva Brañosera está promovido por la Fundación Santa María la Real y el Ayuntamiento de Brañosera, en colaboración con la Fundación Ávila y la Universidad de Valladolid.

«Hemos trabajado desde conceptos básicos como diferenciar los tipos de ganado y las razas que hay, a cuestiones más técnicas como el trabajo con los perros pastores o la implantación de las nuevas tecnologías en la ganadería, que han llegado para quedarse y que deben conocer», explica Javier de los Nietos Miguel, profesor de la Escuela de Pastores.

Si aún hay quien piensa que las Escuelas de Pastores trasladan una visión bucólica e idealizada del oficio, se engañan. «Es todo lo contrario», asegura. «Aquí les desengañamos, les explicamos exactamente en qué consiste el oficio y, sobre todo, por qué es necesario», agrega. Así, quienes han participado en la Escuela de Pastores saben que «a la ganadería le rodea muchísima burocracia y muchos planes de negocio».

«Primero han de salirte los números, hay que echar muchas cuentas; saber implantarse en una localidad; estar seguro de que cuentas con el territorio suficiente y con el espacio de trabajo adecuado y, por supuesto, con las infraestructuras necesarias», concreta.

